Кортни Кокс и Лора Дерн сделали одинаковые тату со своими детьми

Звезда сериала “Друзья” Кортни Кокс и ее давняя подруга, актриса Лора Дерн, закрепили свою тесную связь татуировками. Их дети также приняли участие в веселой затее. В социальных сетях актрисы опубликовали совместные фото, на которых можно увидеть общие тату. На рисунках изображен бумажный самолетик и надпись “go long” (“иди долго”). Кортни, Лора и ее дети — 21-летний Эллери и 18-летняя Джая — предпочли сделать татуировки на руках. А 18-летняя дочь Кокс Коко нанесла рисунок на спину.

Добавляем новый слой к нашей 16-летней традиции. Осторожно… К 2025 году у нас могут появиться “рукава”, – подписала пост Кортни, намекая, что это уже не первые совместные тату.

Публикацию прокомментировали многие звездные друзья Кокс и Дерн. В их числе — Риз Уизерспун, Мишель Пфайффер, Дженнифер Мейер и Сара Фостер. Один из любопытных комментаторов поинтересовался:

Неужели Лора Дерн одна из тех знаменитостей, которые дружат со всеми?

Автором тату стал знаменитый мастер Скотт Кэмпбелл, который ранее был женат на актрисе Лейк Белл. Он тоже выложил групповой снимок в своих соцсетях с подписью:

Я люблю этих людей.

Ранее Кортни Кокс ответила Канье Уэсту после того, как он назвал “Друзей” несмешным сериалом. Кажется, Канье пытается поссориться буквально со всеми звездными коллегами – внезапно под раздачу попали даже актеры из всемирно известного ситкома 90-х.