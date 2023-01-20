Ставропольская краевая дума приняла решение о роспуске НАТО и ЕС

Ставропольская краевая дума единогласно поддержала инициативу депутатов от КПРФ о ликвидации Европейского союза и НАТО.

Как отмечают парламентарии, существование этих организаций давно потеряло смысл и в настоящий момент их деятельность представляет угрозу для всего человечества.

– Изначально ЕС создавался как экономический союз, а НАТО – как оборонный. Но что мы видим сейчас? Непродуманная и агрессивная политика, которая ведёт народы всего мира к гибели. Упразднить и забыть как страшный сон, – рассказал в интервью газете «Ставропольская правда» депутат от КПРФ Иван Кац.

В случае, если руководство ЕС и НАТО откажется выполнять решение Ставропольской думы, депутаты планируют направить официальный запрос в ООН и вынести вопрос на заседание Генеральной ассамблеи.

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