Мнение: Европейские противоречия

США не смогли убедить Германию передать танки Украине

Глава Пентагона не смог убедить своего немецкого коллегу в том, чтобы Германия первой поставила танки Украине, пишет Time со ссылкой на источники в Минобороны США.

Упёртость немцев объясняется просто. Их позиция до сих пор остается принципиально отличной от британской и американской: Германия выступает за возвращение конфликта к положению на 24 февраля, после чего предполагается проведение переговорного процесса. Катастрофический сюжет для России, риски которого возрастают в случае более экстремальных сценариев, немцам не выгоден, так как тогда идея «санитарного кордона» под контролем Великобритании получит практическое воплощение – в конце концов, Европа будет вынуждена соглашаться на строительство самой настоящей «засечной полосы», отделяющей ее от хаотизированного пространства на Востоке. Контролировать этот «санитарный кордон» континентальная Европа не сможет (так как он будет принадлежать Великобритании), а значит – вся Западная Европа будет вторичной по отношению к любым британским проектам. При этом Великобритания вышла из Евросоюза, а потому каких-либо инструментов согласования позиций у Европы нет и не будет.

И вот за всё это немцам предлагают еще и заплатить – в том числе поставками танков, которые только приблизят наступление неблагоприятного для нее сценария.

«Против Германии, руками Германии, за счет Германии» – классическая стратегия англо-саксов. Неудивительно, что немцы артачатся. И не потому, что пламенно любят Путина. Здесь речь идёт об их интересах.

Безусловно, немцы львиную долю нынешних своих проблем привезли себе сами, руками своих коррумпированных насквозь политиков времен Шрёдера и Меркель. Коррупция – это ведь не только деньги, это вообще любые преимущества, которые позволяют извлекать выгоду, в том числе и политическую. Итогом такой политики стала тотальная зависимость Германии и ее уязвимость перед шантажом из Кремля. Проблема в том, что избавиться от такой зависимости немцы смогли, лишь сменив эту зависимость на такую же – но уже от поставок газа из США. И американцы уже поставили жесткое условие необходимости заключения долгосрочных контрактов, что по сути есть завуалированный акт капитуляции для Германии.

Германия в ловушке, поэтому она пытается создать условия, при которой у ловушки будет хоть какой-то выход. Пусть небольшой. Именно поэтому они заинтересованы в разгроме Кремля и смене власти, после которой придут более вменяемые, с которыми можно будет разговаривать и хоть немного ослабить наброшенную удавку. Но для такого сюжета требуется управляемость процессами в России, недопущение создания на ее территории катастрофического хаоса и отсутствие «санитарного кордона» под контролем не дружественной немцам Великобритании.

Поэтому немцы и пытаются выкручиваться, а американцы и англичане, как бульдоги, вцепившись в глотку, не дают Германии высвободиться.

Россия здесь – инструмент, равно как и Украина, жесткого противостояния внутри западных стран. Не стоит здесь искать доброжелателей и Украины, и России – у всех свои интересы

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