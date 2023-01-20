Среди немцев нет единства по вопросу поставки танков в Украину

46% немцев поддерживают передачу Украине немецких танков, а 43% выступают против этого, пишет Das Erste, ссылаясь на собственный соцопрос. Отмечается, что против поставки танков чаще выступает молодое поколение, а также жители восточных немецких земель.



AP

Вопрос о том, должна ли Германия поставить Украине танки «Леопард-2», разъединяет немецкое общество, пишет Das Erste, ссылаясь на результаты собственного опроса. Сообщается, что за поставку танков высказалось 46% участников опроса, а против — 43%. Ещё 11% респондентов воздержались от конкретного ответа.

Среди голосовавших можно наблюдать значительные различия по географическому, возрастному и партийному принципу, отмечает Das Erste. К примеру, каждый второй житель Западной Германии поддерживает поставку танков, в то время как в восточных немецких землях против высказалось 59%, то есть явное большинство.

Что касается возрастных различий, то против поставок преимущественно выступает молодое поколение, пишет Das Erste. 52% респондентов в возрасте от 18 до 34 лет не поддерживают возможную передачу танков Украине. С повышением возраста количество противников поставок снижается: среди респондентов старше 65 лет против поставок выступают только 36%.

Наибольшая поддержка поставок немецких танков также наблюдается среди сторонников партий ХДС/ХСС и зелёных, пишет Das Erste. Менее всего поставки поддерживают сторонники «Альтернативы для Германии»: среди них против отправки танков высказалось 84% респондентов. Что касается сторонников партий СДПГ и «Свободных демократов», то среди них нет явного преимущества ни у тех, кто за отправку танков, ни у тех, кто против.