 

Пираты XXI века — в Сингапурском проливе резкий скачок нападений на проходящие суда

20.01.2023, 15:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Именно на этот регион приходится больше половины всех случаев в юго-восточной Азии. Как пишет CNA, рост нападений связывают с экономическим спадом и интенсивным морским движением вдоль береговой линии.

В Сингапурском проливе растёт количество вооружённых ограблений проходящих кораблей. Согласно отчёту Центра обмена информацией регионального сотрудничества по борьбе с пиратством и вооружённым разбоем против судов (ReCAAP), в прошлом году зафиксировано 55 случаев нападения, что на 12 процентов больше предыдущего года. Причём это составляет больше половины подобных инцидентов по всей Азии. 

Это также второй по числу нападений год за последнее десятилетие. Наибольшее количество случаев приходится на 2015-й, тогда их было 90. 

Именно на этом участке, помеченном на схеме, происходят основные нападения разной степени тяжести. Чаще всего это обычное воровство, когда преступники не вооружены, а экипаж не получает никаких телесных повреждений. Однако были случаи использования ножей, как, например, при попытке кражи металлолома с буксирной баржи возле острова Кусу. 

Эксперты считают, что рост числа ограблений связан с экономическим спадом в регионе и интенсивным морским трафиком вдоль побережья. Однако подчёркивается, что можно принять больше мер для борьбы с такими правонарушениями. 

КРИШНАСВАМИ НАТАРАДЖАН, исполнительный директор Центра обмена информацией ReCAAP: Преступления в отношении морских судов, особенно пиратство, являются транснациональными по своей природе. Поэтому в этот вопрос вовлечены разные страны Юго-Восточной Азии. Они усиливают сотрудничество и совместную работу, в результате чего выросло число арестов преступников. 
 
Дата выхода в эфир 17 января 2023 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.09.22 / Более 50% крокодилов в мире сейчас находятся под угрозой исчезновения

23.09.21 / Как сохранить свеклу и морковь свежими до следующего урожая: простой и эффективный способ

24.09.20 / Виктория Дайнеко, Ирина Безрукова, Ирина Хакамада и другие гости премьеры “Гнезда” с Джудом Лоу

29.11.22 / Мнение: Шукшин и тролли

25.11.22 / Солист Uma2rman Сергей Кристовский стал отцом в шестой раз

23.07.21 / Россия потребует от Украины репарации за оккупацию Крыма с 1954 по 2014 год

25.07.20 / Родители заметили загадочную аномалию, которая будит малыша

21.03.21 / Чудо в Фатиме: дева Мария или инопланетное существо?

03.02.21 / The Times: Россия начинает думать, что Путин – не единственный вариант

24.11.20 / «Ельцин-центр» устроит масштабный банкет за 65 млн в честь Дня благодарения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика