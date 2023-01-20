Пираты XXI века — в Сингапурском проливе резкий скачок нападений на проходящие суда

Именно на этот регион приходится больше половины всех случаев в юго-восточной Азии. Как пишет CNA, рост нападений связывают с экономическим спадом и интенсивным морским движением вдоль береговой линии.

В Сингапурском проливе растёт количество вооружённых ограблений проходящих кораблей. Согласно отчёту Центра обмена информацией регионального сотрудничества по борьбе с пиратством и вооружённым разбоем против судов (ReCAAP), в прошлом году зафиксировано 55 случаев нападения, что на 12 процентов больше предыдущего года. Причём это составляет больше половины подобных инцидентов по всей Азии.

Это также второй по числу нападений год за последнее десятилетие. Наибольшее количество случаев приходится на 2015-й, тогда их было 90.

Именно на этом участке, помеченном на схеме, происходят основные нападения разной степени тяжести. Чаще всего это обычное воровство, когда преступники не вооружены, а экипаж не получает никаких телесных повреждений. Однако были случаи использования ножей, как, например, при попытке кражи металлолома с буксирной баржи возле острова Кусу.

Эксперты считают, что рост числа ограблений связан с экономическим спадом в регионе и интенсивным морским трафиком вдоль побережья. Однако подчёркивается, что можно принять больше мер для борьбы с такими правонарушениями.

КРИШНАСВАМИ НАТАРАДЖАН, исполнительный директор Центра обмена информацией ReCAAP: Преступления в отношении морских судов, особенно пиратство, являются транснациональными по своей природе. Поэтому в этот вопрос вовлечены разные страны Юго-Восточной Азии. Они усиливают сотрудничество и совместную работу, в результате чего выросло число арестов преступников.



Дата выхода в эфир 17 января 2023 года.