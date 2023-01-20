14 лет без Насти и Стаса

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20.01.2023, 15:20, Разное
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В Москве прошло ежегодное возложение цветов на месте убийства журналистки «Новой» Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова.

19 января 2009 года в центре Москвы на улице Пречистенка неонацистами были застрелены Настя Бабурова и Стас Маркелов. С тех пор этот день считается Днем антифашистского движения в России.

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Источник: Новая газета


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