Надо активнее работать: общественница указала на плохую снегоуборку Петербурга

На фоне неэффективной работы коммунальщиков по уборке Петербурга наступившая оттепель создала еще одну проблему в виде наледи на дорогах и тротуарах. Очень тяжело в эти дни пожилым людям, а также маломобильным горожанам.

В канун памятных мероприятий по случаю 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда ветераны пожаловались, что губернатор Александр Беглов и чиновники Смольного вспоминают о них только перед памятными датами и праздниками. В остальное время проблемы и нужды данной категории горожан чиновников не интересуют.

Так, в Калининском районе, где находится Пискаревское кладбище, дворников и снегоуборочной техники практически не бывает. По этой причине пожилые люди боятся выходить из дома из-за риска упасть и получить травму.

«Скользко передвигаться из-за наледи. Мы не видели снегоуборочные машины или дворников. Надо активнее конечно работать. Пожилые люди из дома не выходят», — рассказала «Петербург Ньюс» председатель общества жителей блокадного Ленинграда Калининского района Жанна Яковлевна Киселева.

Ранее стало известно о смерти 83-летнего заведующего сцены БДТ Адиле Велимееве. Он упал на скользком тротуаре в переулке Джамбула и получил множественные травмы, от которых не смог оправиться.