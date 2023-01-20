Мнение: Источники дохода россиян, правила принятия решений и неприятное рассуждение про пенсию

1. Россия является социальным государством, построенном на основе крепкой капиталистической экономике. 29% россиян получают пенсии, пособия и соцвыплаты, 22% живёт на иждивении у других лиц. Если сложить эти две цифры, то получится заметно больше, чем 39% россиян, живущих на зарплаты (ссылка).



Напрямую складывать не вполне корректно: как указано в источнике, опирающемся на итоги переписи-2022, речь идёт не об одном только главном источнике дохода, их можно было называть несколько. Один и тот же человек у нас может получать зарплату, пенсию и денежную помощь со стороны других лиц. Хотя, по-видимому, люди с собственными доходами вряд ли бы стали заявлять, что одновременно являются иждивенцами, даже если фактически это так.

Также совершенно очевидно, что в России гораздо больше людей, получающих доходы от бизнеса, самозанятости, сбережений и дивидендов, сдачи квартир и иного имущества в аренду. Просто не все стали в этом признаваться. Огромная и всё возрастающая доля россиян являются теперь классическими буржуа и капиталистами, однако из-за агрессивной левой пропаганды заявлять об этом во всеуслышание по-прежнему не модно.

2. В Школе Капитализма я рассказываю, как правильно принимать решения, и разбираю несколько распространённых ошибок тех, кто принимает решения плохо. Цитирую из начала поста (ссылка):



В советские времена подразумевалось, что финансовые решения за простых граждан принимает государство. Если спутника жизни выбирать себе следовало по любви, как в «Ромео и Джульетте», то про деньги и про карьеру в СССР задумывались только отрицательные персонажи. «Хочу стать лётчиком, чтобы видеть облака сверху и защищать Родину от посягательств врагов» — молодец, романтики стране нужны. «Хочу стать лётчиком, чтобы хорошо зарабатывать и выйти на пенсию молодым» — какой ужас, увольте этого мерзавца из лётного училища, пока он какую-нибудь подлость не сотворил.



Возможно вы удивлены тем, что я часто начинаю издалека. На то есть причины. Капитализм — игра вдолгую, а люди — не лабораторные крысы, которые живут по три года и обладают при этом плохой памятью. Так как советская эпоха закончилась совсем недавно, она всё ещё сильно влияет на наше общество. Многие до сих пор строят жизнь по советским принципам. Это относится в том числе и к молодёжи, которая впитывает традиции как из разговоров с родителями, так и из наставлений школьных учителей.



Инженер проявляет недюжинный интеллект, когда ему нужно оптимизировать запуск асинхронного двигателя, но при этом глупеет сразу на 50 пунктов, когда речь заходит про смену места работы или про обсуждение повышения с начальством.

3. Жестокое предложение от Глеба Архангельского. Обычно обыватель хочет невозможного — откладывать с зарплаты по 3000 рублей, а потом получать пенсию в 60 тысяч, с учётом инфляции. Тут же цифры более реалистичны. Цитирую (ссылка):



…Предлагаю простую, как молоток, формулу: нужно в течение 20 лет инвестировать каждый месяц ровно ту сумму, которую вы хотите потом получать в качестве ежемесячной «пенсии».

Например, вы инвестируете 100 000 рублей в месяц. За 20 лет вы создадите капитал в 24 млн руб. При доходности вложений 6% в год, вы будете получать 1,2 млн рублей в год, то есть 100 000 в месяц…



Традиционно добавлю от себя лично, что это не инвестиционная рекомендация. Тратьте или вкладывайте деньги на свой страх и риск — предварительно как следует разобравшись, куда их вкладывать можно, а куда нельзя.