Посол США в Тбилиси выступила с критикой возможного возобновления авиасообщения между Россией и Грузий

Американский посол США в Грузии Келли Дегнан заявила, что, по ее мнению, большинство грузин выступает против возобновления прямого авиасообщения между Россией и Грузией, что допустил ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Я знаю из истории Грузии, что Россия веками нарушает обещания, которые выдает Грузии. Россия старается лишить Грузию идентичности, языка, независимости, суверенитета, – сообщила она журналистам в пятницу. – Думаю, большинству грузин предпочтительнее, чтобы Россия вывела свои войска из Абхазии и Цхинвали, чем восстановила прямое авиасообщение с Грузией».

«Не знаю, есть ли проблемы с возвращением в Грузию у проживающих в РФ грузин, но точно знаю, что очень много русских приезжает в Грузию», – сказала посол.

Келли Дегнан также сообщила, что США работают с властями Грузии, пограничной полицией, таможней, оказывая помощь в усилении возможностей Грузии по поддержке международных санкций против России.

Ранее некоторые руководители Грузии сказали, что не видят ничего плохого, если восстановится прямое авиасообщение между двумя странами, прерванное в 2019 году.

Между тем в Киеве раскритиковали Грузию за поддержку идеи восстановления авиасообщения с Россией.

Напомним, накануне глава МИД Сергей Лавров выразил надежду на скорое возобновление авиасообщения с Грузией. Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе приветствовал возможное возобновление прямых рейсов из России.

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