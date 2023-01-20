 

Кабмин ФРГ заявил, что Шольц не требовал от США передать Киеву танки Abrams в обмен на поставки Leopard

20.01.2023, 14:45, Новости дня
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Канцлер Германии Олаф Шольц не ставил условием передачи Киеву немецких танков Leopard обязательное предоставление Украине американских танков Abrams, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

Хебештрайт заявил, что никогда не было взаимообусловленности или требования того, что сначала якобы должен последовать один шаг, с тем чтобы мог быть сделан следующий, передает ТАСС.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что Шольц сообщил о готовности разрешить поставки Украине боевых танков Leopard-2 при условии согласия Соединенных Штатов предоставить Киеву образцы Abrams. Такое условие Шольц якобы поставил во время состоявшегося во вторник телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.

Между тем, в Конгрессе США обвинили канцлера Германии Олафа Шольца в трусости из-за отказа передавать Украине танки Leopard 2. В свою очередь, министр обороны ФРГ Борис Писториус предположил, что вопрос о поставках немецких танков на Украину из других стран решится в ближайшие часы в ходе встречи на американской военной базе Рамштайн в пятницу.

Посол РФ в Вашингтон Анатолий Антонов подчеркнул, что российская армия уничтожит любые вооружения, которые западные страны направят украинским войскам, как это было в годы Великой Отечественной войны.

Телеканал CNN сообщил, что США и Германия не смогли договориться о передаче Украине западных танков.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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