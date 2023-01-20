 

Боррель: Ряд стран ЕС готовы предоставить Украине танки

20.01.2023, 14:45, Новости дня
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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в пятницу сообщил о готовности некоторых стран Европы поставить Украине тяжелые танки и боевое вооружение.

Как передает Reuters слова Борреля, Украине нужны вооружение и тяжелые танки, некоторые европейские страны готовы их предоставить, передает ТАСС.

Ранее в пятницу стало известно о том, что глава Пентагона Ллойд Остин и новый министр обороны Германии Борис Писториус не смогли решить вопрос о поставках танков Leopard ВСУ. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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