Боррель: Ряд стран ЕС готовы предоставить Украине танки

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в пятницу сообщил о готовности некоторых стран Европы поставить Украине тяжелые танки и боевое вооружение.

Как передает Reuters слова Борреля, Украине нужны вооружение и тяжелые танки, некоторые европейские страны готовы их предоставить, передает ТАСС.

Ранее в пятницу стало известно о том, что глава Пентагона Ллойд Остин и новый министр обороны Германии Борис Писториус не смогли решить вопрос о поставках танков Leopard ВСУ.

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