Скандалы: «Спасший» Киев в начале спецоперации Петр Николаев был убит СБУ из-за «неразберихи»

Михаил Подоляк признал ошибкой украинских силовых структур убийство банкира Дениса Киреева

Член делегации Украины на переговорах с Россией в начале спецоперации Денис Киреев был убит СБУ по ошибке, подтвердил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, убийство банкира было связано с отсутствием координации между украинскими силовыми структурами. Киреев был агентом ГУР Минобороны Украины, якобы благодаря которому ВС РФ не смогли взять Киев.

Убийство члена первой делегации Украины на переговорах с Российской Федерацией Дениса Киреева в конце февраля 2022 года было вызвано неразберихой «в первые дни войны». Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Его [Киреева] убийство связано с тем, что не было единой координации между силовыми структурами. Были определенные претензии к нему с одной стороны, с другой — не успели эти претензии урегулировать в диалоговом формате», — сказал он.

Подоляк отверг связь убийства банкира с переговорным процессом с РФ, а также заявил, что Киреев не был российским агентом.

Сегодня, 19 января, газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на анонимного сотрудника СБУ, что спецслужба убила банкира Дениса Киреева якобы «за шпионаж в пользу России».

В свою очередь начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что Киреев был агентом его ведомства.

Он рассказал, что 23 февраля, накануне специальной военной операции Вооруженных сил России, Киреев передал ему информацию о планах Кремля, полученную от российских контактов.

«Если бы не Киреев, Киев, скорее всего, был бы взят», — добавил Буданов.

Когда утром 24 февраля российские ударные вертолеты высадили десант в аэропорту Антонов в Гостомеле, чтобы захватить его и перебросить силы для штурма украинской столицы, информация Киреева дала Киеву «несколько драгоценных часов, чтобы перебросить войска для противодействия российскому наступлению».

Источник WSJ сообщил, что Киреев участвовал в первом раунде переговоров Киева и Москвы и был убит незадолго до начала второго раунда.

Отправившись на вокзал в Киеве вместе с агентами военной разведки, Киреев предупредил их об опасности ареста, и попросил не сопротивляться в этом случае, говорится в материале.

Возле Софийского собора на нескольких микроавтобусах к его машине подъехали сотрудники СБУ и потребовали сдать оружие. Киреева увезли в неизвестном направлении, спустя полтора часа сотрудников ГУР Минобороны вызвали на место, где нашли тело банкира. Он был застрелен.

5 марта депутат Верховной Рады Александр Дубинский сообщил об убийстве Киреева. Он заявил, что банкир якобы оказал сопротивление при задержании, поэтому и был убит.

До 2014 года Киреев работал в украинском банковском секторе, входил в руководящие органы Ощадбанка и Укрэксимбанка. После управлял частными инвестиционными фондами. Почему офис президента Украины решил включить его в состав делегации на переговорах – не сообщалось.

По словам Буданова, «он наладил связи с европейскими разведывательными службами, а также с российскими военными и правительственными чиновниками», поэтому Кирееву и предложили работать на военную разведку Украины.

Петр Николаев