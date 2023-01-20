 

Россия и Пакистан достигли соглашения о деталях поставок нефти и газа к апрелю

20.01.2023, 14:23, Разное
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Согласно совместному заявлению министра экономики Пакистана Аяза Садика и Николая Шульгинова, соглашения о поставках нефти и газа между Россией и Пакистаном будут строиться на взаимном интересе. Соглашение должно быть заключено не позднее марта 2023 года.

Стороны договорились достичь принципиального согласия по техническим деталям, чтобы поставки российской нефти в Пакистан осуществлялись только на основе их взаимных экономических интересов. По итогам 8-го заседания российско-пакистанской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству было заявлено, что процесс согласования должен быть завершен не позднее марта 2023 года.


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