Россия и Пакистан достигли соглашения о деталях поставок нефти и газа к апрелю

Согласно совместному заявлению министра экономики Пакистана Аяза Садика и Николая Шульгинова, соглашения о поставках нефти и газа между Россией и Пакистаном будут строиться на взаимном интересе. Соглашение должно быть заключено не позднее марта 2023 года.

Стороны договорились достичь принципиального согласия по техническим деталям, чтобы поставки российской нефти в Пакистан осуществлялись только на основе их взаимных экономических интересов. По итогам 8-го заседания российско-пакистанской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству было заявлено, что процесс согласования должен быть завершен не позднее марта 2023 года.