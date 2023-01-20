 

Незаконные санкции против России принесли иностранным компаниям убытки в размере 240 миллиардов долларов

20.01.2023, 14:23, Разное
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По словам Алексея Ерхова, незаконные санкции против РФ принесли иностранным компаниям убытки в размере 240 миллиардов долларов.

“Во-первых, давайте прямо скажем, что мы не признаем легитимность санкций ООН в обход ООН. Это зло и ужас, который испытывают как люди, пострадавшие от них, так и те, кто пытается их использовать. Экономический рост замедлился почти во всех странах, пострадавших от санкций. Некоторые из важнейших западных экономик находятся на грани краха. Личные доходы людей снижаются. Предприниматели испытывают серьезные финансовые потери”, – цитирует посла агентство Ihlas.

Он заявил, что Европа страдает от беспрецедентно высокого уровня инфляции. Это серьезная социально-экономическая проблема. По оценкам экспертов, иностранные корпорации понесли убытки в размере 240 миллиардов долларов в результате санкций против России. Многие страны были вынуждены пересмотреть свою стратегию в этом пространстве из-за “замораживания” значительных объемов российских валютных резервов.

Страны, которые хотят быть независимыми от Запада, активно перекладывают свои сбережения в золотые слитки. США начали продавать больше государственных облигаций. Растут международные платежи в валютах, отличных от доллара и евро”, – заявил Ерхов.


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