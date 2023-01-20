Тряпка, соберись! – Личное мнение

Если бы я выбрала карьеру марафонщицы, то из всех тем, взялась бы только за одну.

Я бы учила вас жить богато, но бедненько. Богато — это когда много денег, а бедненько — это когда ты не тратишь деньги на шмотьё.



Фото: istockphoto.com

В принципе, я так и живу. И ржу себе в кулачок, когда вижу расфуфыренных дам, которые не могут в одном платье выйти два раза.

И речь ведь не только о принцессах, которым действительно по протоколу нужны наряды. Загляните на свои антресоли, кладовки, балконы и дачи — сколько там старой одежды и прочего текстиля в расчёте на то, что все это «когда-то пригодится».

А на самом деле — не пригодится. Только при переезде нужно будет ещё 20-30 дополнительных огромных коробок.

К счастью, всё больше тех, кто уже понимает важность экологии личного пространства. Всё более популярным становится расхламление своей среды обитания.

Вот только куда отправляется хлам из чуланов и кладовок? Чаще всего на мусорку.

И что дальше? А дальше миллионы тонн текстильных отходов гниют на свалках — те, что из натуральных волокон – 3-4 года. А синтетика — так все 50-60 лет. Всё это тряпье захламляет уже не балкон, а планету, нашу с вами землю — оно отравляет почвы и воды России!

И это ещё не всё!

Пока на свалках гниют наши отечественные тряпки, Россия такие же закупает за границей!

Да, мы покупаем за валюту б/у одежду для секонд-хендов. Но самое обидное — покупаем за валюту даже ветошь, то есть тряпки в прямом смысле этого слова! У российской промышленности — колоссальная потребность в ветоши, которая используется для протирки станков и поверхностей. Ещё недавно закупалось ветоши за границей на 100 миллионов евро в год.

При том, что свои почти 2 млн тонн текстильных отходов мы отправляем на свалки!

К счастью, в России уже появились предприятия по сортировке и переработке текстиля. То есть, отрасль начала развиваться. А её пионером стал Артур Котлярский.

Проработав несколько лет на руководящей должности в крупнейшей европейской компании по переработке б/у текстиля, Котлярский впитал принципы осознанного потребления и 100-процентной переработки отходов. И уже больше 10 лет внедряет их в нашей стране.

Главный принцип полностью самоокупаемого проекта Артура Котлярского: 0% тряпок в мусор, 0% вреда экологии, 100% — на пользу обществу!

Про важность этого проекта уже пишут все ТОПовые СМИ: Коммерсант, Комсомолка, многие другие.

Проект Артура Котлярского размещает в публичных местах контейнеры «Благодарный шкаф» для сбора текстильных отходов. Принятые от населения вещи сортируются и направляются на продажу или переработку.

Пригодные для носки вещи продаются в партнерских магазинах секонд-хенда. И это позволяет закрыть потребность малообеспеченных слоёв населения в недорогой качественной одежде. И это же обеспечивает функционирование предприятия Артура Котлярского.

А четверть оборота — даже не десятину! — компания Котлярского отправляет на общественно полезные дела. Переработка синтетического б/у текстиля, непригодного для дальнейшего использования, в экологически безопасное эко-топливо. Причём синтетику в РДФ-топливо Котлярский перерабатывает за свой счёт.

Проект Артура Котлярского полностью самоокупаемый, существует без каких-либо дотаций государства или донатов граждан. Всё, что просит Котлярский от предпринимателей, располагающих собственными или арендованными площадями, от администрации учреждений и заведений — один квадратный метр под контейнер «Благодарного шкафа».

Такие контейнеры будут уместны и полезны в торговых и развлекательных центрах, заведениях общепита, госучреждениях, жилых комплексах — в любых посещаемых местах. Эти симпатичные зелёные контейнеры Котлярский изготавливает, устанавливает и обслуживает полностью за свой счёт.

Каждый, кому небезразлична судьба малоимущих, экономика России, экология планеты и вопросы импортозамещения может принести свои ненужные вещи не к мусорным бакам, а в такой контейнер.

А если у вас, у вашего мужчины или у кого-то из ваших родных/друзей/знакомых есть в распоряжении хотя бы один квадратный метр свободной площади на территории ЖК, ТЦ и т. д., вы можете приобщиться к важному и полезному делу.

Реальная помощь огромному числу людей, развитие импортозамещения в нашей стране, защита почв и вод России от загрязнения продуктами гниения отходов — такие масштабные цели! И они не требуют от вас ни денег, ни обязательств, ни хлопот! Только 1 квадратный метр пустующей площади.

Все контакты и подробная информация о проекте апологета ответственного потребления Артура Котлярского здесь.

Задумываетесь о своём потреблении?

Реклама. ИП Минаичев П.Г.

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