Джей Ло, Бен и мама Стифлера — как прошла афтепати премьеры фильма “Моя пиратская свадьба”

Какое светское мероприятие обойдется без афтепати? Вот и недавняя премьера нового комедийного ромкома с Дженнифер Лопес “Моя пиратская свадьба” закончилась шумной вечеринкой голливудских друзей, на которой присутствовали сама Джей Ло, ее супруг Бен Аффлек, а также подруга и коллега по съемочной площадке Дженнифер Кулидж.

Об афтепати Лопес традиционно отчиталась в своих социальных сетях, выложив несколько забавных видеороликов. На вечеринке гости веселились, выпивали и танцевали под песни Джей Ло, в том числе, хит 2007 года “Do It Well”.

Мы здесь на премьере “Моей пиратской свадьбы”. Это замечательно. Мы отлично проводим время, – говорит в одном из роликов 53-летняя певица, обнимая 61-летнюю звезду “Белого лотоса” Кулидж, потягивающую коктейль. – Эта женщина просто фантастическая!

Отметим, что для вечеринки Лопес сменила прозрачный наряд от Valentino, в котором блистала на ковровой дорожке премьеры. На собственных видео она запечатлена в сверкающем пышном платье с оборками.

Я здесь со своим мужем, – говорит Дженнифер на видео, где они позируют с Беном, прижавшись щекой к щеке.

Комедию “Моя пиратская свадьба” покажут эксклюзивно на Amazon Prime 27 января.