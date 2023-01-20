 

23-летняя дочь певицы Славы беременна первенцем

20.01.2023, 14:10, Разное
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Накануне певица Слава вышла на связь с подписчиками, чтобы сообщить о том, что готовится стать бабушкой. Ее 23-летняя дочь Александра Морозова беременна первенцем от 25-летнего возлюбленного Андрея Дедова. Отметим, что девушка вынашивает ребенка уже седьмой месяц, потому до пополнения в семье остается подождать совсем чуть-чуть. 

Ура, я скоро стану бабушкой! – написала Слава под трогательным семейным видео. – Принимаю искренние поздравления.

Видеоролик певица сопроводила собственной песней с символичным названием “Дочка-мама” и призвала поклонников слушать новую композицию.

Дочь Славы Александра и ее избранник Андрей Дедов узаконили свои отношения в ноябре прошлого года. Пара расписалась в подмосковной Барвихе. Отметим, что прежде чем связать себя узами брака Саша и Андрей пережили недолгое расставание. 

В конце 2022-го стало известно, что Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) после 18-ти лет отношений рассталась со своим возлюбленным, 70-летним миллионером Анатолием  Данилицким. Звезда не скрывает, что готова к новому роману. 


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