Влияет не только цена на нефть — France info объяснил, почему во Франции дорогой бензин

Французы в соцсетях возмущаются высокими тарифами на заправках, в то время как стоимость нефти на мировом рынке снизилась. France info объясняет, что цена бензина состоит также из государственных налогов, сборов на очистку и доставку, а также наценки дистрибьютеров, которые порой умышленно не меняют цены, играя на плохой информированности потребителей.

Некоторые интернет-пользователи задаются вопросом, почему цена бензина на заправке отличается от стоимости сырой нефти.

МАЙК БОРОВСКИ, журналист: Кто-нибудь может мне объяснить, почему автомобилисты не ощущают снижение (стоимости нефти. — ИноТВ)?

Действительно, цена на сырую нефть снижается: в начале декабря прошлого года баррель нефти марки Brent вновь опустилась ниже символической отметки в 80 долларов — впервые с января 2022 года. Сегодня, 17 января 2023 года, она оценивается примерно в 85 долларов, а её американский аналог — примерно в 80 долларов. Объясняется это тем, что на рынках прогнозируют возможное замедление экономики Китая из-за новой волны коронавируса. Китай — второй крупнейший потребитель нефти в мире.

В то же время во Франции в начале года средняя цена на бензин выросла: на 17 января она по-прежнему составляет около 2 евро. Так чем же объясняется такой рост?

ФИЛИПП ШАЛМЕН, профессор истории экономики в университете Париж-Дофин: Бесспорно, на это, во-первых, повлияло окончание правительственных субсидий — таким образом, автоматически цена выросла на 10 центов за литр. К этому добавилось снижение скидки, которую предоставляет компания Total. Она также составляла 10 центов, что, должно быть, всё же сдерживало цены, особенно у крупных дистрибьюторов.

На самом деле цена на бензин зависит не только от стоимости нефти. Во Франции примерно 60 процентов цены на бензин составляют государственные налоги. Также учитывается стоимость очистки нефти и её доставки, которые осложнились из-за украинского кризиса. Наконец, свою роль играют наценки дистрибьюторов.

ВАЛЕРИ МИНЬОН, профессор университета Париж-Нантер, сотрудник лаборатории EconomiX и Центра перспективных исследований и международной информации (CEPII): Дистрибьюторы могут прибегать к стратегическим приёмам и откладывать последствия снижения стоимости сырой нефти на цены на заправке, играя на недостаточном информировании части потребителей. Идея в том, что потребители на самом деле не знают, зависят ли изменения цен на заправках от изменения стоимости барреля нефти или наценок дистрибьюторов.

Таким образом, зависимость цены бензина от всех этих переменных может объяснить его высокую стоимость. Согласно опросу Reuters, 30 экономистов единодушно предсказывают, что в 2023 году стоимость нефти должна слегка повыситься.

Дата выхода в эфир 17 января 2023 года.