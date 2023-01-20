 

19FortyFive – в США задумались о новой подлодке, не устареющей и в XXII веке

20.01.2023, 14:00, Разное
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ВМС США планируют создать новую субмарину, которая должна позволить стране сохранить подводное господство не только в этом, но и в следующем столетии, пишет редактор 19FortyFive Роберт Фарли. По его словам, новое судно будет учитывать наработки АПЛ типа «Сивулф», которые создавались на случай борьбы с советским флотом.


AP

В Вашингтоне задумались об ударных подводных лодках, которые будут служить ВМС США в XXII веке. Речь идёт о проекте SSN(X), на который у американских военных большие планы, пишет редактор 19FortyFive Роберт Фарли.  

По его словам, первые лодки SSN(X) поступят на службу в 2030-х годах. В течение первых 20 или около того лет они будут «делить море» с американскими субмаринами типа «Вирджиния», которых в конечном итоге им предстоит заменить.

В какой-то степени SSN(X) будет представлять собой возврат к концепции АПЛ типа «Сивулф», которые создавались на случай непосредственного боестолкновения с советским подводным флотом в Атлантике, Тихом океане и Арктике. Выполнение подобной задачи требовало высокую скорость, низкую акустическую сигнатуру и способность нести большое количество торпед и другого вооружения, поясняет автор статьи.

При создании проекта «Вирджиния» пришлось пожертвовать некоторыми из этих характеристик, чтобы сократить стоимость и поддерживать многоцелевые возможности судна. Но новые SSN(X) станут «настоящими противолодочными субмаринами», считает Фарли.

В 2019 году стоимость строительства одного аппарата типа SSN(X) оценивалась в $5,5 млрд, что значительно выше, чем стоимость одной «Вирджинии». Более того, по некоторым прогнозам, с учётом инфляции и «давления на ВПК, вызванного российско-украинским конфликтом», этот ценник может увеличиться до $7,2 млрд, обращает внимание публицист.  

Между тем по мере того, как планы по SSN(X) начали набирать обороты, возникли вопросы о взаимодействии подлодок с беспилотными аппаратами. Последние обычно обладают более низким боевым потенциалом, но это не мешает им стать эффективным средством против субмарин, отмечает автор статьи.

Помимо этого, на его взгляд, существует ещё как минимум два опасных фактора. Во-первых, «постоянная угроза» небольших тихих дизель-электрических подводных лодок, действующих вблизи своих баз. Во-вторых, разработка технологий, которые могли бы сделать море «практически прозрачным для разведки».

Из-за недостатка конкретной информации пока трудно судить о характере будущих подводных войн. Хотя украинский конфликт продемонстрировал полезность беспилотных аппаратов, он не даёт представления о применении дронов при сражениях на морских глубинах, рассуждает Фарли.

Вместе с тем, по его мнению, не стоит забывать, что сама стратегическая ситуация с момента разработки подлодок типа «Вирджиния» заметно изменилась. Америка использовала эти суда во время борьбы с терроризмом, но в основном только для нанесения ударов высокоточными крылатыми ракетами большой дальности. Слежка за операциями субмарин РФ и Китая всегда было важной задачей, но после окончания холодной войны ни один из этих флотов «не представлял особых проблем».

Теперь же, когда китайско-американские отношения ухудшились, а Вашингтон и Москва «почти вцепляются друг другу в глотку на Украине», всё обстоит иначе. То есть от АПЛ по-прежнему будет требоваться способность наносить удары по суше, но их всё чаще будут использовать для подготовки к противолодочной борьбе, полагает автор статьи.

Радикальное развитие средств связи и анализа данных привело к тому, что субмарины стали ещё более важным элементом для ведения морских сражений. «И хотя развивающиеся противолодочные возможности РФ (и особенно Китая) остаются в некоторой степени условными, мало кто сомневается в том, что бои подводных лодок в западной части Тихого океана будут высокотехнологичными и смертоносными», — считает публицист.

SSN(X) — это платформа, которая подразумевает следование определённой доктрине морской войны. При этом как всегда существует риск, что в результате технологических изменений инвестиции в проект окажутся неразумными. Тем не менее за свою долгую службу предшественницы новой субмарины показали «чрезвычайную гибкость», поэтому, вполне вероятно, что ей найдётся применение даже в XXII веке, рассуждает автор статьи.

В любом случае у двух американских верфей будет достаточно времени, чтобы применить полученный опыт, завершить все «Вирджинии» и полностью сосредоточиться на строительстве новых SSN(X). «Эти боевые машины дадут ВМС США шанс сохранить своё подводное господство в течение следующих 50 лет и далее», — заключает Роберт Фарли.

 


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