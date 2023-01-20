Праймер и карандаш для губ – обязательно: каких ошибок в макияже надо избегать женщинам за 50

Женщины, которые перешагнули за 50 лет, должны очень внимательно относиться к макияжу, чтобы случайным образом не прибавить себе лишний десяток. Макияж призван улучшать и освежать, а неправильно нанесенные средства могут усугубить ситуацию. Вот на что обращают внимание специалисты.

Тональная основа

Многие женщины выбирают тональную основу с плотной текстурой и высокой степенью покрытия, чтобы скрыть тонкие линии или морщины, но так не бывает. Иногда результат может быть обратным: основа просачивается в поры и подчеркивает признаки старения.

Визажисты советуют заменить тональный крем оттеночным увлажняющим кремом, потому что он позволяет коже дышать и женщины старше 50 лет выглядят моложе, когда кожа сияет, а не становится суперматовой. Если тонирующий увлажняющий крем не скрывает определенные недостатки, вы можете использовать консилер на этих участках.

Пудра

Следующая распространенная ошибка в макияже – нанесение пудры на все лицо, иногда очень плотным слоем. Частицы пудры собираются в морщинах, забивают поры, сушат кожу, делая ее визуально старее. Вместо того чтобы наносить средство на все лицо, возьмите пуховку или кисточку и слегка припудрите только зоны лба и носа, потому что там быстрее и сильнее выделяется себум.

Праймер для век

Поселите его в своей косметичке. Старение кожи – это не только потеря упругости, но и увлажненности. В отличие от молодой кожи, возрастная плохо держит пигменты всех типов, позволяя макияжу растекаться. Поэтому важно использовать праймер, чтобы не беспокоиться о макияже глаз в течение всего дня.

Контурный карандаш

По мере того как женщина становится старше, уровень коллагена в организме падает, кожа теряет блеск и упругость. В том числе и губы. Они уже не такие полные и красивые, как раньше. Поэтому карандаш для губ поможет вернуть им пусть не былую, но все еще очень эффектную форму. Используйте цвет на тон темнее вашего естественного цвета, отступив от края не более миллиметра. Сверху покройте помадой.

Темные брови

Обратите внимание на цвет бровей. Четкие, хорошо прорисованные брови придают лицу возраст. Визажисты рекомендуют использовать светлые цвета карандаша для бровей, которые подчеркнут бровь, но сделают это мягко, воздушно. Кстати, сюда же можно отнести и выбор карандаша или лайнера для глаз. Их оттенки не должны уходить в черный, выбирайте горький шоколад, мокко или беж. А чтобы сделать глаза более открытыми, нанесите на нижнее веко вдоль ресниц лайнер или карандаш белого цвета. Он будет едва заметен на глазах, но свое дело сделает отлично.