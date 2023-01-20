В моду возвращаются папины джинсы: в чем их отличие от маминых и как стилизовать трендовый наряд

В последнее время большой популярностью пользуются более свободные силуэты. Это также касается и джинс. Скинни, которые были в тренде в течение длительного времени уже утратили свою актуальность.

Сейчас на пике популярности находятся джинсы папы. Вот несколько их особенностей и советы относительно того, с чем лучше всего сочетать такую одежду.

Чем джинсы папы отличаются от джинс мамы

Оба эти варианта с завышенной талией и имеют свободную посадку. Отличие заключается в том, что джинсы мамы слегка заужены по направлению к лодыжке, а джинсы папы имеют прямую ногу по всей длине. Вот несколько образов, чтобы соответствовать моде.

Создание непринужденного образа

Джинсы с прямыми штанинами придают создаваемому образу некоторую непринужденность и дарят особый комфорт в носке.

Стоит выбрать для себя повседневный образ, чтобы в полной мере почувствовать эту атмосферу. Отлично будут смотреться джинсы папы вместе с футболкой с принтом и парой кроссовок.

Можно заправить футболку, чтобы подчеркнуть красивую талию и придать силуэту более легкую форму. Дополнить образ можно при помощи простой сумки и стильных украшений.

Минимализм

Нет ничего лучше, чем простой черный боди с длинными рукавами в сочетании с джинсами. Когда доходит до минимализма, стоит комбинировать штаны с однотонным верхом.

Это позволит придать создаваемому образу атмосферу ретро стиля, но при этом действует омолаживающе.

Женственный наряд

Если пугает то, что джинсы папы выглядят несколько грубовато, то можно добавить в образ несколько женственных элементов. Например, отличным решением станет струящийся топ, выполненный в стиле бохо и ботильоны на каблуках. Это позволит сделать образ более интересным и притягательным.

Укороченный топ с длинными рукавами также подчеркнет талию.

Если хочется чего-то достаточно интересного, то стоит выбрать для себя джинсы с потертостями.

Носить с ботильонами

Джинсы папы хорошо смотрятся вместе с ботильонами. Если хочется добавить своему образу немного строгости и лаконичности, то стоит выбрать более темные штаны, например, серые или же черные. Это будет выглядеть достаточно элегантно.

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Если не нравится то, как смотрятся ботильоны вместе с джинсами, то можно попробовать подвернуть край штанин на несколько подворотов.

Французский шик

В последнее время французский стиль и некоторая непринужденность пользуются огромной популярностью у женщин, которые хотят выглядеть достаточно эффектно.

Стоит надеть джинсы папы вместе с объемным свитером или же другой немного мешковатой одеждой и заправить переднюю часть ее за пояс. Это будет прекрасно обрамлять фигуру и придаст образу особый шик.

Интересно сочетается все это вместе с простыми низкими кедами. Этот образ отлично подходит как для прогулки, так и для свидания в парке. Это универсальный, но при этом довольно стильный вариант наряда.

Простая белая футболка

В соответствии со стилем минимализм, сочетание простой белой футболки вместе с джинсами папы является вневременным образом, к которому стремятся многие стильные и современные девушки.

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Это отличный универсальный вариант. Можно носить такой наряд вместе с обувью на каблуках или же дополнить свой образ кроссовками.

Стоит сочетать классический стиль вместе с красной помадой, чтобы поднять свой образ на совершенно новый уровень и быть в центре внимания.

Сочетание с грубыми ботинками

Интересно смотрятся джинсы папы вместе с довольно грубыми и массивными ботинками, например, такими как армейские, челси с высоким голенищем.

Чтобы штаны выглядели более интересно и стильно, стоит немного подвернуть штанины.

Продемонстрировать талию

Можно сочетать джинсы папы с коротким топом или же просто надеть укороченный жакет или блейзер.

Это позволит подчеркнуть и продемонстрировать талию. Чтобы несколько удлинить силуэт, стоит добавить в свой образ ботинки на каблуках.

Надеть что-то негабаритное

Можно немного поиграть со свободной посадкой джинсов прямого покроя. Для этого стоит сочетать их вместе с непринужденным блейзером оверсайз.

Чтобы выглядеть более притягательно и эффектно, стоит дополнить все это футболкой, заправленной за пояс.

Создать стильный и эффектный образ

Мягкий свитер, забавная сумка и туфли на каблуках – все это является отличной комбинацией, которая просто идеально сочетается с джинсами папы. Это очень хорошее решение для свидания.

Правильно подобранные аксессуары и красивый свитер или топ помогут сделать мешковатые штаны стильными и модными.