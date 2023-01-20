 

Нахожусь в плену у ЧВК “Вагнер”: пропавший связист ВСУ Дюжиков обратился к своей семье

20.01.2023, 13:40, Разное
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“Нахожусь в плену у ЧВК “Вагнер”. Очень рад, что выбрался из этой мясорубки живой, здоровый. Передай, пожалуйста, привет моей маме, моему сыну Егору, что все хорошо. Со мной обращаются нормально, ребята здесь все нормальные. Все хорошо. Люблю тебя”, — сообщил мужчина.

Родные Дюжикова потеряли с ним связь и обратились на горячую линию “Спроси Вагнер” с просьбой помочь в его поисках.

В Telegram-канале “Пресс-служба Пригожина” обнародовано видео, его можно посмотреть по ссылке.

Ранее пресс-служба Евгения Пригожина опубликовала аналогичное видео с другим пленным украинским военным — Евгением Урбановичем.


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