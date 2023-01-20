 

На каком этаже сейчас безопаснее всего жить

20.01.2023, 13:40, Разное
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Многолетние наблюдения показывают, что не так полезно жить выше шестого этажа. На это влияет ряд факторов, в том числе место постройки и этаж проживания. Во-первых, важен воздух, которым дышат люди. На верхних этажах он не так чист, как кажется. Да, сюда не попадают выхлопные газы, но примерно на этом уровне скапливаются вредные выбросы заводов.

Во-вторых, постоянное нахождение на высоте вредно для давления в человеческом организме. Если человек постоянно находится на высоте более 20 метров, у него возникает фоновый хронический стресс, который поначалу неощутим. Со временем у человека развивается тревожность, нарушение сна, депрессия.

Более того, дома выше 25 этажей опасны с точки зрения пожарной безопасности. Если в таком доме случится пожар, жители 30-го этажа не смогут спуститься на лифте. Лестниц такой высоты у пожарных тоже нет.

Еще одним неприятным фактором жизни на верхних этажах является вибрация. Чем выше этаж, тем она сильнее. Человек может не чувствовать этого на физическом уровне, но мозг все улавливает и включает панические атаки.

В то же время есть другое мнение. Жители нижних городских этажей больше подвержены техногенному шуму и воздействию выхлопных газов. В 2013 году ученые из Берна выяснили, что жители нижних этажей чаще получают опухоли легких на 22%, чем те, кто живет наверху. Поэтому самыми благоприятными для жизни считаются пятый или шестой этажи.


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