 

«Дайте две»: продажи Atomic Heart за рубежом выросли в несколько раз, благодаря кампании против игры

20.01.2023, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В результате рекламной кампании, направленной против игры Atomic Heart, темпы её продаж за рубежом выросли на 340%, а в России и странах СНГ – на 142% и 192% соответственно. Разработчики благодарят ненавистников и обещают подарить каждому активному участнику кампании бесплатную копию игры.

Западные геймеры действительно не знали о том, что игра разрабатывается россиянами. Однако когда этот факт вскрылся, интерес к игре тоже повысился. Игроки надеются, что в ней не будет надоедливых тезисов из так называемой «левой повестки».

«Из России? Дайте две. Полагаю, хоть там ещё нет этого бреда про гендеры и феминизма за каждым углом», – пишет комментатор с ником astbreit14.

«Я лучше отдам деньги русским, чем дам ещё хоть копейку Ubisoft», – соглашается с ним <<MFxTRA>>.

Организаторы кампании против игры поначалу были растеряны, но затем объявили, что предзаказы делают «российские боты», равно как и они же пишут подобные комментарии. В связи с этим они выбрали новую стратегию.

«Atomic Heart не только приносит деньги русским, но ещё и прославляет совок – самое худшее из возможных зол в истории, противостояние которому живёт в каждой нашей клетке, является частью нашего естества и достоинства, – говорят организаторы. – Поэтому для более эффективной борьбы с ней мы должны перейти в оффлайн. Организовывайте в своих городах и деревнях союзы играющей молодёжи, проводите собрания геймерских ячеек и на них клеймите игру позором. Объявляйте бойкот отщепенцам, которые купят игру, и их родственникам, воспитавшим совковых гнид, а не достойных сынов своего отечества. За нашу победу, товарищи!»

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07.22 / «Это только начало» – Украину ждёт резкий рост цен на всё

14.02.22 / Мальчики сошли с ума после посещения дома с привидениями и за это их посадили в клетку

14.11.22 / Беременной Ольге Орловой – 45: Ксения Бородина, Владимир Пресняков, Анна Седокова, Алексей Чумаков и другие гости

10.11.22 / Обзор акций и скидок в новостройках

02.01.23 / Дина и Арина Аверины: “Не видим конкурентов, кроме друг друга”

07.11.22 / Kresy – украинский ресторан в Польше отказался от названия «Червона калина» из-за гнева общественности

03.02.22 / Заменить два – три продукта в меню: как придерживаться веганской диеты без срывов

27.07.20 / Маскировка НЛО? Наблюдение летающих поездов в Аргентине

16.11.22 / В Польше опасаются новой большой волны украинских беженцев с наступлением зимы

12.03.21 / Российские наемники в схватке великих держав: стратегические супермены или слабое звено?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика