«Дайте две»: продажи Atomic Heart за рубежом выросли в несколько раз, благодаря кампании против игры

В результате рекламной кампании, направленной против игры Atomic Heart, темпы её продаж за рубежом выросли на 340%, а в России и странах СНГ – на 142% и 192% соответственно. Разработчики благодарят ненавистников и обещают подарить каждому активному участнику кампании бесплатную копию игры.

Западные геймеры действительно не знали о том, что игра разрабатывается россиянами. Однако когда этот факт вскрылся, интерес к игре тоже повысился. Игроки надеются, что в ней не будет надоедливых тезисов из так называемой «левой повестки».

«Из России? Дайте две. Полагаю, хоть там ещё нет этого бреда про гендеры и феминизма за каждым углом», – пишет комментатор с ником astbreit14.

«Я лучше отдам деньги русским, чем дам ещё хоть копейку Ubisoft», – соглашается с ним <<MFxTRA>>.

Организаторы кампании против игры поначалу были растеряны, но затем объявили, что предзаказы делают «российские боты», равно как и они же пишут подобные комментарии. В связи с этим они выбрали новую стратегию.

«Atomic Heart не только приносит деньги русским, но ещё и прославляет совок – самое худшее из возможных зол в истории, противостояние которому живёт в каждой нашей клетке, является частью нашего естества и достоинства, – говорят организаторы. – Поэтому для более эффективной борьбы с ней мы должны перейти в оффлайн. Организовывайте в своих городах и деревнях союзы играющей молодёжи, проводите собрания геймерских ячеек и на них клеймите игру позором. Объявляйте бойкот отщепенцам, которые купят игру, и их родственникам, воспитавшим совковых гнид, а не достойных сынов своего отечества. За нашу победу, товарищи!»

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