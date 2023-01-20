 

В Кремле прокомментировали информацию о поставках оружия Киеву из Латинской Америки

20.01.2023, 13:20, Новости дня
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В Москве тщательно проводят мониторинг с вероятными поставками новых боевых вооружений Киеву из стран Латинской Америки, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, в сложившейся мировой ситуации это не станет полным шоком или неожиданностью, однако, прежде всего Москва будет отталкиваться от правовых и юридических ограничений любых поставок в третьи страны, так как они связаны обязательствами получающих продукцию стран, передает РИА «Новости».

Так Песков прокомментировал сообщение СМИ о том, что США работают с девятью странами Латинской Америки касательно передачи Киеву находящегося на балансе их военного ведомства оружия из России, в обмен которому будет отдано американское.

Тем временем президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине нового пакета военной помощи общей стоимостью до 2,5 млрд долларов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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