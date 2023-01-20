Руководитель RT France сообщила о блокировке счетов редакции

Руководитель RT France Ксения Федорова сообщила, что счета редакции заблокированы во Франции; в банке заявили, что сделали это по распоряжению властей.

По ее словам, редакция получила письмо от банка о заморозке счетов RT France по распоряжению французских властей, при этом RT France не фигурирует в санкционном списке и имеет право работать во Франции, а данное решение парализует ее деятельность, передает РИА «Новости».

2 марта ЕС запретил распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины.

Напомним, 30 марта Европейский суд общей юрисдикции сообщил, что его председатель отклонил иск RT France о приостановке действия санкций ЕС, в рамках которых было запрещено RT.

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