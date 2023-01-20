 

Руководитель RT France сообщила о блокировке счетов редакции

20.01.2023, 13:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Руководитель RT France Ксения Федорова сообщила, что счета редакции заблокированы во Франции; в банке заявили, что сделали это по распоряжению властей.

По ее словам, редакция получила письмо от банка о заморозке счетов RT France по распоряжению французских властей, при этом RT France не фигурирует в санкционном списке и имеет право работать во Франции, а данное решение парализует ее деятельность, передает РИА «Новости».

2 марта ЕС запретил распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины.

Напомним, 30 марта Европейский суд общей юрисдикции сообщил, что его председатель отклонил иск RT France о приостановке действия санкций ЕС, в рамках которых было запрещено RT.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.09.21 / Кузнецова приняла предложение Путина курировать в Госдуме защиту семьи и детей

28.09.20 / В Донецкой области боевики нарушили перемирие – штаб ООС

27.11.20 / Eltrece – «Я потерял большого друга, а мир потерял легенду» — Пеле красиво простился с Марадоной

14.08.21 / Fox News – кризис в Афганистане и на границе США не помешали планам Байдена на отпуск

08.10.20 / В РФ представлен смартфон Xiaomi Poco X3

09.10.20 / Sky News – Великобритания поддержит Францию и Германию в намерении наказать Россию за «отравление» Навального

02.12.20 / ДТЭК ВИЭ начали проверку солнечных электростанций инновационными умными дронами

31.07.21 / “Это невыносимо, в такую жару с животом”. Осадчая показала новые фото с отдыха с семьей в Турции

20.07.20 / Космонавт рассказал, как вылетел из СССР, а вернулся в Россию

24.06.20 / В «Голосе» подтвердили подлинность методички с призывом к провокациям на голосовании

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика