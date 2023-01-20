 

Песков оценил темпы развития конфликта на Украине

20.01.2023, 13:20, Новости дня
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Конфликт в Украине развивается по восходящей, также растет вовлечение в него НАТО, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что вовлеченность стран НАТО иногда косвенная, а иногда – прямая, передает ТАСС.

Кроме того, подчеркнул Песков, слышны заявления, свидетельствующие об абсолютном доминировании политической воли и продолжении роста этой вовлеченности.

Напомним, в декабре прошлого года Песков заявил, что Россия значительно продвинулась в достижении одной из целей специальной военной операции – демилитаризации Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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