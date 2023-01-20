Скандалы: За что на Украине топят легенду футбола Андрея Шевченко

В Незалежной олигархи воюют за контроль над Украинской ассоциацией футбола (УАФ), осваивающей сотни миллионов евро от УЕФА

На днях по украинским СМИ разлетелось сенсационное заявление председателя общественной организации «Ассоциация футболистов Украины» Олега Печёрного о якобы подкупе Андрея Шевченко в интересах России. Главный злодей, по словам общественника, — олигарх Роман Абрамович. По его указке Шева якобы должен будет уговорить мировых спортивных чиновников отменить все введённые ограничения в отношении российского футбола.

— Вы же знаете, что Россия оказалась за бортом международного футбола. Исправить ситуацию можно при наличии в составе УЕФА/ФИФА своего сильного лобби, которое не было бы скомпрометировано, имело бы футбольную репутацию и которое трудно было бы заподозрить в симпатиях к Путину. Шевченко — просто идеальная кандидатура, которая ещё очень любит деньги, как сплетничают люди из его близкого окружения, — цитируют Печёрного журналисты.

По словам активиста, этот замысел существует ещё с лета 2022 года и будет реализован в случае, если Шева сумеет попасть в руководство Украинской ассоциации футбола (УАФ). План якобы такой: из 20 млн долларов, выделяемых Абрамовичем, 10 млн в качестве гонорара Шевченко забирает себе, остальное пойдёт на подкуп функционеров ФИФА и УЕФА.

— Деньги Шевченко должен тратить на лоббистов, на включение административных или силовых рычагов, на медийную кампанию по пиару, преимущественно в западных медиа, на перелёты, переговоры, вероятно, ещё вознаграждение своих сотрудников, — заявил 56-летний спортивный общественник из Днепропетровска.

Стоит отметить, что ранее футболист уже попадал под критику местных фанатов. Ему вспоминали и короткую личную беседу с будущим президентом России после матча в Москве в 1999 году, и недостаточно жёсткое отношение к украинским футболистам, игравшим в российских клубах после 2014 года, и дружбу с российским олигархом. Однако с таким накалом страстей легенде украинского футбола, пожалуй, ещё не приходилось сталкиваться.

В какие скандалы попадали футбольные функционеры Украины

Обстановка вокруг Шевченко резко накалилась в декабре прошлого года после решения исполкома УАФ выдвинуть его на пост главы организации вместо арестованного тогда же действующего президента — Андрея Павелко.

Сейчас Павелко подозревают в хищении 717 тыс. долларов на изготовление искусственного покрытия для футбольных площадок. Российским футбольным болельщикам он известен тем, что за месяц до своего задержания обратился в ФИФА и УЕФА с требованием исключить Российский футбольный союз (РФС) за интеграцию команд из Крыма. Украинского чиновника арестовали до 22 января, ожидается, что на днях его судьба окончательно определится.

После начала СВО России на Украине Андрей Шевченко публично выступил против России, обещал всячески помогать украинской армии, собирал деньги на нужды военных в Европе и даже, по его же собственным словам, задумывался пойти добровольцем на фронт. В общем, сделал всё, чтобы дистанцироваться от темы предательства.

Однако это не помогло. Апофеозом необычно слаженной волны обвинений футболиста в пророссийской позиции стало совместное заявление ФИФА и УЕФА с угрозой исключить УАФ из членства в футбольных организациях в случае, если её возглавит Шевченко.

Почему Андрея Шевченко обвинили именно сейчас?

С момента своего учреждения УАФ и ту же УЕФА связывают тесные финансовые отношения. Например, только европейцы в период с 1999-го по 2015 год перечислили предназначенные для Федерации футбола Украины (так сначала называлась УАФ) около 380 млн евро. Однако перечислили не напрямую, а через посредника — оффшорную компанию Newport Management Limited.

Эта компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах и, по слухам, контролируется украинским бизнесменом и футбольным функционером Григорием Суркисом, который с 2000-го по 2012 год возглавлял ФФУ, а также более 10 лет (до февраля 2019-го) был членом исполкома УЕФА. До сих пор никто толком не знает, сколько денег осело на счетах оффшора и насколько от этого стали богаче отправители.

По Павелко украинская пресса работала с 2016 года. За это время вскрывался вывод 1 млн долларов «футбольных» денег в Арабские Эмираты, журналисты расписывали схемы двойных и тройных продаж специального оборудования для строительства спортивных площадок, на которых осваивались сотни тысяч евро. Уличали в предоставлении неверных данных о состоянии чиновника в декларациях о доходах. Однако вплоть до последнего времени украинская Фемида закрывала на это глаза.

Судя по всему, кто-то очень не хочет, чтобы Шевченко занял хлебное кресло президента УАФ, поэтому развернул против него кампанию.

Как футболист может быть связан с олигархом

В 2019 году немецкий медиахолдинг DW провёл журналистское расследование, согласно которому украинский футболист Шевченко тесно общался с Романом Абрамовичем и отдыхал на одной из его яхт.

С 2015 года Шевченко являлся совладельцем британской инвестиционной брокерской компании MC Peat & Co. LLP. По мнению немецких журналистов, лондонская фирма создавалась казначеем британской короны сэром Майклом Питом при участии людей из круга Абрамовича якобы для привлечения иностранных инвесторов в тогдашний золотодобывающий бизнес олигарха — предприятия Highland Gold Mining на Дальнем Востоке.

За время своей работы MC Peat & Co. LLP сумела привлечь для российского золотодобытчика около 13 млн долларов британских инвестиций.

Лайф выяснил, что Андрей Шевченко вышел из числа учредителей MC Peat & Co. LLP в ноябре прошлого года. Сейчас в Великобритании футболист владеет SHEVA LIMITED и возглавляет эту компанию, расположенную в Лондоне по адресу 46 Queens Grove. Род занятий обозначен как тренерская работа.

Евгений Кузнецов