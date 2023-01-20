Apple резко снизила стоимость iPhone 14 в Китае, чтобы увеличить продажи

Apple снизила цены на все линейки iPhone 14 в Китае, чтобы увеличить продажи. Об этом рассказал портал My Drivers.

Известно, что стоимость устройств iPhone 14 была скорректирована в Китае. Цены на смартфоны Apple снизились примерно на 1 000 юаней, или около 150 долларов на некоторых сайтах. Источники утверждают, что они останутся доступными до 22 января, когда начнется китайский Новый год. My Drivers сообщает, что аналитики Trend Force ранее прогнозировали падение продаж iPhone до 47 000 000 единиц в первом квартале 2023 года, что на 22 процента больше, чем в предыдущем году. Apple не единственная, кто снижает цены на нескольких рынках, чтобы увеличить и скорректировать продажи своих смартфонов.