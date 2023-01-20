 

Вышел полноценный трейлер нового “Крика” с Дженной Ортегой в главной роли

20.01.2023, 12:44, Разное
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В сети появился полноценный трейлер шестой части культового слэшера “Крик”. Мировой релиз хоррора состоится 10 марта 2023 года. По сюжету новой ленты четверо выживших после убийств в Вудсборо — Сэм, брат и сестра Чад и Минди и Тара — переезжают в Нью-Йорк. Их роли исполнили Мелисса Баррера, Мейсон Гудинг, Жасмин Савой Браун и Дженна Ортега, получившая наибольшую популярность после роли в сериале Netflix “Уэнсдэй”.

В фильме также появится любимая героиня фанатов франшизы Кирби Рид из четвертого “Крика”. Ее роль вновь сыграет Хейден Панеттьери. Героиня стала единственным подростком, который смог пережить серию убийств. Кроме того, к роли журналистки Гейл Уэзерс вернется Кортни Кокс.

Между фильмами 2022 года и новой частью пройдет совсем немного времени, именно поэтому, по словам Дженны Ортеги, воспоминания героев картины будут еще свежи. Актриса отметила, что в новой части персонажи постараются вернуть себе прежнюю жизнь после встречи с культовым маньяком. Дженна также рассказала, что легко смогла влиться в каст.

Я действительно чувствовала себя немного не в своей тарелке, потому что эта команда снималась в предыдущем фильме. Но они все были так гостеприимны. Это было интересно, они приняли меня в свою семью, частью которой я уже была, – призналась она.

Режиссерами фильма стали Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт, которые сняли пятую часть франшизы. Продюсерами шестого “Крика” выступили Пол Нейнштейн, Уильям Шерак, Кевин Уильямсон, Чад Виллелла и другие.

Спин-офф “Семейки Аддамс” “Уэнсдэй” с Ортегой в главной роли вышел на стриминговой платформе Netflix 23 ноября и моментально побил рекорд просмотров англоязычных шоу. На первой же неделе после премьеры сериал посмотрели более 341,2 миллиона раз. А недавно шоураннеры проекта рассказали о планах на второй сезон.


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