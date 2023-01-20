 

Приянка Чопра впервые снялась для глянца вместе с годовалой дочерью

20.01.2023, 12:44, Разное
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40-летняя Приянка Чопра и ее годовалая дочь Мальти Мари снялись для февральского выпуска британского Vogue. Для малышки этот фотосет ознаменовал первое появление на страницах глянца. На совместном снимке Чопра позирует в красном платье-водолазке Ferragamo и приживает малышку к груди, отвернув ее лицо от камеры. Все фото вы можете посмотреть в нашем Telegram-канале. 

Отметим, что с тех пор, как Мальти Мари появилась на свет, звездные родители Приянка Чопра и Ник Джонас ни разу не показали ее лица. Девочка родилась раньше срока, в январе 2022-го, и еще 100 дней провела в отделении интенсивной терапии. Чопра откровенно рассказала Vogue о том, как они с мужем боролись за жизнь малышки, и как справились с давлением общественности.

Я научилась хорошо скрывать свою личную жизнь от таблоидов, пишущих обо мне, – сказала она. – Но мне невероятно больно, когда они пишут о моей дочери. Я сразу думаю: “Держись подальше”. Я и правда защищаю все, что связано с моей дочерью. Потому что теперь это касается не только меня, но и ее. 

В начале декабря Приянка Чопра и Ник Джонас отметили четвертую годовщину брака. Они познакомились в начале 2018 года. Между звездами быстро завязался роман, и уже через два месяца отношений они сыграли пышную свадьбу. 

Сейчас Приянка пробует себя в бьюти-бизнесе. На прошлой неделе она представила свою первую коллекцию макияжа совместно с Max Factor. 


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