Вашингтонские чиновники поставили крест на Байдене

У раздуваемого скандала вокруг неправильного обращения главы Белого дома с секретными документами есть простое объяснение. Таким образом истеблишмент шлёт чёткий сигнал, что Байдену не следует идти на второй срок, считает ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. Он признаёт, что «самый деструктивный» лидер в истории США давно заслуживает импичмента. Но, на взгляд журналиста, есть куда более серьёзные преступления, за которые следовало бы отстранить президента от власти с позором.

Добрый вечер и добро пожаловать на программу Tucker Carlson Tonight. Если вы нормальный человек, то испытываете весьма странное чувство, наблюдая за тем, как собственная партия Джо Байдена занимается эвтаназией его президентства. С одной стороны, эта картина, несомненно, захватывает дух. Необходимо признать, что Байден — самый деструктивный президент в американской истории. Он наломал больше дров, чем кто-либо другой.

Президент Джо Байден заслуживает того, чтобы его отправили в отставку с позором. Но неужели за это? За нарушение федеральных правил об определении степени секретности в одних из самых глупых и нечестных законов, которые когда-либо принимал конгресс? Это всё равно что арестовать (мексиканского наркобарона. — ИноТВ) Эль Чапо за просроченные номера. Суть проблемы упускается. Но, похоже, всё к этому идёт.

Складывается ощущение, что каждый день один из адвокатов Байдена появляется с новым ворохом секретных документов, как собака, которая нашла под домом очередного мёртвого бурундука. Одну партию обнаружили в его офисе при Пенсильванском университете, который оплачивала Коммунистическая партия Китая. Другую — в его гараже в Делавэре рядом со спортивным автомобилем, купленным по случаю небольшого кризиса среднего возраста, и так далее.

Так и ждёшь, что врач Белого дома вот-вот объявит, что нашёл очередную пачку документов после плановой колоноскопии. Подобное может случиться, потому что сейчас вы точно знаете, куда движется эта история: «перманентный Вашингтон» не хочет, чтобы Джо Байден снова баллотировался в президенты. И они сигнализируют об этом таким образом.

Даже CNN решил проявить интерес к проступкам Джо Байдена спустя два года его президентства. Они снимают сюжеты о том, как законы об определении секретности защищают нашу страну от её заклятых врагов, таких как Россия.

Итак, вы знаете наверняка, что порядок нарушен. Байдену пришёл конец. Какая же это упущенная возможность! Если вы ищете преступления, которые совершил Джо Байден, то получите очень длинный список. В нашу страну вторгаются. Мир стоит на пороге ядерной войны. Американские города превратились в трущобы. Наша экономика в упадке. Даже наши самолёты перестали взлетать вовремя. Это катастрофа, и Джо Байден с его окружением приложили ко всему этому руку.

В стране с функционирующим правительством Джо Байдена подвергли бы импичменту ещё до того, как первый миллион нелегалов пересёк нашу южную границу. Но никто не сделал ничего, чтобы это остановить. Поэтому теперь они прибывают со скоростью четверть миллиона человек в месяц.

Дата выхода в эфир 19 января 2023 года.