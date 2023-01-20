 

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $2,5 млрд

20.01.2023, 12:35, Разное
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Администрация Байдена объявила о новом крупном пакете военной помощи для Украины. Как передаёт Bloomberg, он включает 90 бронетранспортёров Stryker, 59 боевых машин Bradley, миллионы патронов, десятки тысяч артиллерийских снарядов, приборы ночного видения и оценивается в $2,5 млрд.


AP

Администрация Байдена объявила о новом крупном пакете военной помощи для Украины — это 90 бронетранспортёров Stryker, 59 боевых машин Bradley и множество другого вооружения. Как пишет Bloomberg, западные союзники надеются дать стране импульс, прежде чем РФ начнёт новую наземную операцию, ожидаемую этой весной.

Пакет стоимостью $2,5 миллиардов включает в себя миллионы патронов, десятки тысяч артиллерийских снарядов, приборы ночного видения и другое оборудование, сообщили в Пентагоне. Это 30-е предоставление средств от Министерства обороны с начала конфликта.

«Последние воздушные атаки Кремля на объекты критической инфраструктуры Украины вновь демонстрируют разрушительные последствия действий РФ на Украине», — говорится в заявлении Министерства обороны.

Как отмечает издание, объявление было сделано накануне встречи министров обороны по Украине на авиабазе Рамштайн в Германии. Ряд западных стран предложил новые партии оружия перед собранием. Великобритания, например, заявила, что предоставит ещё 600 ракет наземного или воздушного базирования Brimstone, а Дания отправит гаубицы французского производства.

В то же время США и некоторые европейские страны пытаются преодолеть нежелание Германии поставлять танки Leopard на Украину. Эти разногласия угрожают пошатнуть единство, которое союзники хотят продемонстрировать на встрече Контактной группы по обороне в Рамштайне — созданного американцами органа, предназначенного для координации военной помощи Украине.

Ожидается, что США не предоставят свой основной боевой танк M1 Abrams, учитывая высокие требования к топливу и техническому обслуживанию. Германия сопротивлялась предоставлению танков Leopard — или разрешению другим странам отправлять их, — до тех пор пока США не согласятся отправить танки Abrams.

Пакет, объявленный в четверг, увеличит общую сумму американской военной помощи Украине примерно до $27,5 миллиардов с начала работы администрации Байдена, говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.


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