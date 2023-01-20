“С возрастом себя не соотношу”: Юлия Савичева об успешном годе, новых планах, принятии себя и развитии творческих способностей дочери

Певица Юлия Савичева признается, что 2022 год выдался для нее очень удачным и плодотворным. Артистка выпустила очередной сольный альбом, презентовала клип на песню «Желтое такси» и даже победила в конкурсе бальных танцев. О жизни, творчестве и о личном знаменитость побеседовала с журналистами издания «ТН».

О том, как прошел Новый год

Артистка отметила праздник в семейном кругу. С домочадцами они наготовили вкусностей и потом наслаждались застольем и общением друг с другом. Дочь певицы Аня получила в подарок от Деда Мороза то, о чем мечтала, а именно кукольный дом-трансформер. Также родители подарили ребенку телескоп и микроскоп.

Праздник получился душевным. Текущий месяц Савичева планирует посвятить отдыху: хочет восстановиться после тяжелой изнурительной работы в последние месяцы 2022 года.

Звезда признается, что пока ее тревожат прогнозы синоптиков по поводу похолодания до минус тридцати градусов. По словам артистки, она не любит морозы и с нетерпением ожидает наступления весны.

О новом альбоме

11 ноября прошлого года артистка презентовала поклонникам новый альбом «Стихия», включающий в себя пять треков. Некоторые композиции были написаны певицей вместе с ее мужем-музыкантом Александром Аршиновым. Например, такие песни, как «Люди» и «Желтое такси». Савичева рассказывает, что иногда супруг показывает ей ту или иную аранжировку, она начинает петь, как чувствует. Так и рождается песня.

Несмотря на скромное количество песен в новом альбоме, артистка признается, что каждая композиция является для нее любимой, особенной.

О победе в конкурсе

Восемь лет Савичева отдала бальным танцам. Впоследствии она остановила окончательный выбор на музыке и пении. Тем не менее любовь к танцам никуда не делась. Однажды артистка принимала участие в шоу «Танцы со звездами». С Евгением Папунаишвили они одержали победу.

В прошлом году Савичевой поступило предложение принять участие в аналогичном состязании. Концепция конкурса Pro Am — это выступления профессионалов в паре с непрофессионалами. Артистка признается, что готовилась к соревнованиям основательно, но на победу даже не рассчитывала. Первое место стало приятным бонусом и наградой за плодотворную работу.

Об отношении к возрасту

В прошлом году певица отметила 35-летний юбилей. Артистка признается, что не соотносит себя со своим биологическим возрастом. Она считает, что и в душе, и даже внешне ей лет 25, не больше. В то же время есть некая мудрость, знание важных вещей, которые могут появиться только после тридцати лет.

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О внешности и принятии себя

Артистка признается, что принимает себя и свою внешность. Будучи публичной персоной, она вынуждена следить за собой. По словам Савичевой, она осознает, что должна подавать хороший пример, поэтому расслабляться нельзя.

Знаменитость следит за питанием, старается есть как можно меньше жирного. В то же время звезда осознает, что жить в постоянных ограничениях невозможно, поэтому раз или два в неделю позволяет себе съесть что-то «запретное», не очень полезное.

Поддерживать себя в форме помогают также бальные танцы. Артистка признается, что раньше занималась спортом, но это не приносило ей никакого удовольствия.

О секретах счастливого брака

Уже два десятилетия Савичева счастлива с Александром Аршиновым. Они оба музыканты, и это то, что объединяет супругов. Артистка признается, что секрет счастливого брака — в открытом диалоге. Они с мужем обсуждают разные темы, в том числе и болезненные, и не слишком приятные. Тем не менее именно такая форма коммуникации позволяет супругам лучше понять друг друга. Савичева считает, что в браке нужно уметь договариваться, доверять партнеру, а не закрываться от него.

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О карьере и материнстве

После рождения дочери у Савичевой была пауза в карьере. Ей захотелось побыть просто женой и мамой, забыть о том, что она артистка. Однако со временем знаменитость стала скучать по сцене и своей аудитории. Она осознала, что не может быть просто домохозяйкой, мамой, ей нужно развиваться в творчестве.

Сейчас Савичева как может старается поддерживать баланс между карьерой и личной жизнью. Она пытается сделать так, чтобы не было перекоса в одну или в другую сферу, а чтобы была гармония.

О дочери

Дочь артистки пока еще совсем маленькая для того, чтобы говорить о ее будущей профессии. Савичева отмечает, что задача родителей — это замечать интерес ребенка к той или иной сфере и помогать развивать таланты. По словам знаменитости, если Аня будет проявлять интерес к музыке, если захочет пойти по маминым стопам, то она ей поможет.

Савичева считает, что у дочери такой же взрывной характер, как у нее самой. Аня может быть милой и покладистой, а может и немного похулиганить. От отца девочка переняла любовь к книгам и чтению, любознательность. Раньше Аня любила танцевать, а теперь ее больше привлекает пение. Из маминых композиций ей больше нравится «Майский дождь». Также Аня очень любит песни из мультфильма “Бременские музыканты”.