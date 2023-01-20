Для красоты и блеска волос: шесть богатых белком масок

Состоящие из цепочек белков, наши волосы каждый день подвергаются травматическому воздействию температурных и иных факторов, что приводит к ослаблению структуры, потере прочности, гладкости и блеска. Салонные процедуры позволяют искусственным путем восполнить потерю аминокислот и восстановить идеальное состояние локонов, но их цена зачастую высока. Домашние маски, богатые белком, работают ничуть не хуже, но при этом делать их можно бесплатно и в удобное время.

Почему зимой протеиновые маски актуальны

Белок – основной структурный компонент волос. Холодный зимний ветер, жесткая вода и агрессивные моющие средства способствуют его разрушению, что отражается на внешнем виде прически. Домашние маски позволят восстановить волосы и сделать их сильными и увлажненными. Натуральные ингредиенты, такие как авокадо, йогурт, яйца, майонез и кокосовое молоко, богаты белком используются как неотъемлемая часть масок. Делать их стоит максимум раз в неделю, так что они не отнимут слишком много времени.

Протеин играет важную роль, когда речь идет о здоровье волос. Его основная задача — покрыть структуру капилляров и помочь укрепить волосяные фолликулы. Так, диета с низким содержанием белка приводит к ослаблению волос и секущимся кончикам. И следовательно, приходится восполнять его нехватку при помощи внешних воздействий. Ниже рассмотрим рецепты популярных масок, питающих и ухаживающих за волосами.

Йогуртовая маска

Кисломолочные продукты важны для поддержания здоровья пищеварительной системы человека, что косвенно отражается на состоянии кожи и волос. Из-за своей кремовой текстуры йогурт считается продуктом, который может помочь смягчить, напитать волосы естественным образом при использовании в качестве маски. В зависимости от типа волос можно использовать его в чистом виде или с различными добавками. Классической считается маска, состоящая в равных долях из оливкового масла и густого греческого йогурта. Оба ингредиента благоприятно влияют на структуру волос.

Начните с добавления обоих компонентов в один контейнер и перемешайте до однородности. Увлажните волосы и нанесите маску на всю длину, включая корни. Оставьте на 30 минут. Если вы останетесь на это время в ванной, то создайте эффект сауны, напустив побольше пара, а также слегка массируйте кожу головы. А планируя ждать окончания срока воздействия состава в комнате, замотайте голову теплым полотенцем. Наконец, смойте состав и вымойте волосы привычным шампунем.

Яичные маски

Яйца – незаменимый источник протеина, который выручает не только спортсменов. Они давно пользуются славой незаменимого ингредиента для питательных белковых масок. Они могут укрепить ваши волосяные фолликулы, поэтому отлично подходят для случаев, если волосы выпадают чаще, чем обычно.

Маски для волос, приготовленные из яиц, сделают волосы более густыми и будут действовать как увлажняющее средство для сухих волос, одновременно нормализуя выработку кожного сала. Поэтому они подходят как для сухих, так и для жирных волос.

Ингредиенты:

2 яичных желтка; 2 ст. л. оливкового масла.

Смешайте оба ингредиента, можно добавить немного бальзама, чтобы получить консистенцию густой сметаны. Нанесите на вымытые, распутанные волосы, оставьте на 15-20 минут, после чего смойте.

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Повседневная маска с кокосовым молоком

Белковые составы богаты железом, которое омолаживает и кондиционирует ваши волосы. Любой из выбранных составов помогает им выглядеть ухоженными и красивыми. Кокосовое молоко отлично подходит для всех типов волос и содержит аминокислоты, витамины, полисахариды и минеральные соли. После использования этой маски локоны станут блестящими, мягкими и сильными.

Ингредиенты:

1/2 спелого банана; 1 ст. л. меда (не добавлять при аллергических реакциях); 2 ст. л. майонеза (легко заменить на желток + столовую ложку любого растительного масла); 3 ст. л. кокосового молока.

Смешайте все ингредиенты в небольшой миске и тщательно взбейте. Нанесите смесь на волосы и оставьте на час. Если вы никуда не торопитесь, то походите с маской 2-3 часа. Если вы планируете окрашивание, то нанесение такого состава станет идеальной подготовкой.

Маска из авокадо

Помимо вкусного дополнения к любому салату несладкий фрукт хорошо подходит для ухода за волосами. Кроме того, эта маска стимулирует рост и уменьшает выпадение, а потому подходит практически всем.

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Ингредиенты

1 яйцо; 1/4 спелого авокадо; 2 ст. л. оливкового масла.

Разотрите авокадо до состояния пасты и добавьте к нему остальные компоненты. Нанесите на волосы и оставьте на час, после чего смойте. После любой маски необходимо промыть волосы с шампунем и нанести кондиционер.

Желатиновая маска

Хотя вы можете этого не ожидать, желатин является исключительным ингредиентом для масок. Благодаря высокому содержанию протеина он восстанавливает, укрепляет и придает объем волосам.

Ингредиенты:

1/2 пакетика желатина; 1 флакон шампуня.

Мы минимизируем время, которое придется тратить на уход и получаем хороший эффект. Потребуется просто засыпать желатин в шампунь и тщательно взболтать. После этого используйте его, как обычно, не забывая чуть дольше помассировать волосы во время мытья. Это экспресс-метод, который позволят обойтись пятью минутами в ванной вместо полноценного ухода продолжительностью в несколько часов.

Маска для роста волос

Если вы хотите, чтобы локоны росли быстрее, были сильными, используйте сочетание нескольких эффективных компонентов.

Ингредиенты

1 чайная ложка желатина; 1 ст. л. геля алоэ вера.

Распустите желатин в столовой ложке горячей воды и подождите, пока гранулы растворятся. Состав нанесите на чистые волосы, после чего укройте их пленкой и подождите 20-30 минут.

Заключение

Хотя эти маски эффективны, не стоит использовать их в течение длительного времени, особенно если у вас натуральные, неокрашенные волосы. Идеальная периодичность – 4-5 раз в месяц. Это даст хорошие результаты для красоты волос, но при этом не нарушит естественную выработку кожного сала и не вызовет ухудшения состояния после прекращения курса. Кроме того, важно определиться с уходовыми средствами, используя только шампунь и бальзам, который подходит волосам по типу.