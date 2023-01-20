 

Любовь осталась в прошлом: Бывшая Ефремова поставила на себе крест

20.01.2023, 12:18, Разное
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Народная артистка России Евгения Добровольская дала свежее интервью за кулисами спектакля “Космос” в МХТ имени Чехова. Она сыграла роль провинциальной учительницы. В спектакле она одинокая и безрадостная, не способная ощутить то самое женское счастье. В беседе с Пятым каналом бывшая Михаила Ефремова рассказала, что любовь ее героини осталась в прошлом, и теперь она разочаровалась во всем, но где-то в душе все еще грезит о том самом принце на белом коне.

Она – рядовая одинокая женщина средних лет без мужа и семьи. В своей трагичной судьбе она не хочет и не развивается, ее мечты не воплощаются, а останавливаются лишь на уровне фантазии. Когда ее мечты сталкиваются с жестокой реальностью, то они разбиваются о груду черствости бытия. Героиня буквально ставит на себе крест.

Напомним, Евгения Добровольская три раза была замужем. Ее первым мужем был коллега Вячеслав Баранов, от которого она родила сына Степана. Второй муж Михаил Ефремов стал отцом ее сына Николая. В третьем браке с кинооператором Дмитрием Мананниковым Добровольская родила дочь Анастасию. Также у нее есть сын Ян от будучи тогда женатого Ярослава Бойко.


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