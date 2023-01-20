 

Укутанный украинским флагом труп клявшего Россию Кикабидзе вынесли под веселые песни

20.01.2023, 12:17, Разное
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В Тбилиси завершилась церемония прощания с певцом и актером Вахтангом Кикабидзе. Два дня гроб с телом оставался в храме Кашевети – православной церкови святого Георгия в центре Тбилиси, расположенной напротив здания Парламента Грузии на проспекте Руставели.

Теперь же укутанное украинским флагом тело ненавидевшего Россию артиста вынесли из церкви и на руках понесли по центру грузинской столицы. Началось шествие от улицы Мераба Коставы, которая идет от площади Первой Республики до Площади Героев и является продолжением проспекта Руставели.

Повсюду в городе висят огромные портреты певца, а из динамиков, установленных на движущейся впереди гроба машины, звучат знаменитые веселые песни хаявшего Россию артиста.

Напомним, что певец отказался от ордена Дружбы из-за событий в Южной Осетии в августе 2008 года, которые посчитал “российской агрессией”. Также Кикабидзе отменил юбилейные концерты в Москве, заявив, что уважает русский народ, но в связи с политическими событиями не может выступать и принимать награды. С тех пор он больше не посещал Россию.

Зато стал поддерживать Украину. “Если бы я был молодым, я бы тоже сейчас был в АТО и сопротивлялся, защищая честь страны. Второго варианта нет! Ведь если эта война будет длиться долго, встать на ноги Украине будет очень сложно, – говорил Кикабидзе на смертном одре.

Именно поэтому дубовый гроб с телом Лауреата государственной премии СССР Вахтанга Кикабидзе накрыт не только государственным флагом Грузии, но и флагом поддерживающей нацистов Украины.

Тело прославившегося в России украинского патриота грузинского разлива будет похоронено на Верийском кладбище, где покоится его мать.


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