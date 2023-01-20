Технопарки, соцобъекты и жилье: Собянин рассказал о комплексном развитии территорий промзон

Реконструкция промышленных зон открывает новые возможности для развития Москвы, отметил мэр. Современным производствам не нужно много земли – завод может занимать пару этажей в технопарке, написал градоначальник в своем блоге.

По словам Собянина, у владельцев объектов недвижимости в промзонах нет стимула преобразовывать эти территории. Такое положение вещей не устраивало город, поэтому был принят закон о комплексном развитии территорий (КРТ), рассказал мэр.

Собственники земли в промзонах могут самостоятельно заняться реорганизацией территории, если они согласны с проектом. В других случаях столица выкупает у них участки и привлекает инвесторов на торгах.

Собянин уточнил, что в стадии активной реализации находится 25 проектов реорганизации промзон. Планируется построить производства и технопарки общей площадью 1,8 миллиона квадратных метров.

Объем инвестиций в проекты составит около 705 миллиардов рублей. В Москве появится 87 тысяч новых рабочих мест.

“КРТ – это работа на одно или даже два десятилетия вперед. А ее итоги определят облик Москвы, как минимум, на ближайшее столетие”, – подчеркнул градоначальник.

Ранее мэр утвердил проект реконструкции промзоны “Братцево” в Войковском районе. На месте устаревших складских объектов построят квартал с жильем, социальными объектами, общественно-деловым центром и офисным зданием.

Программа комплексного развития территорий стартовала в 2020 году. Бывшие промзоны и неэффективно используемые участки преобразуются в современные кварталы с жильем, социальными и производственными объектами, офисами, торговлей и местами отдыха. В проработке находится более 150 проектов.