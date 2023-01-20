 

“Филипп, я твой сын”: уже взрослый тайный отпрыск заявился прямо на съемку к обалдевшему Киркорову

20.01.2023, 12:16, Разное
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Все знают, что у Филиппа Киркорова двое детей от суррогатной матери. Дочь Алла-Виктория родилась 26 ноября 2011 года в Майами. Он был названа в честь матери певца Виктории и бывшей жены Аллы Пугачевой. Сын Мартин-Кристин появился на свет 29 июня 2012 – он тоже гражданин Америки.

Но каково было удивление певца, когда на съемках шоу “Маска” к нему подошел незнакомый парень и сказал: “Филипп, я твой сын!”

Это – название короткометражного фильма ставшего режиссером актера Сергея Штепа. 27 января он эксклюзивно будет выложен в социальной сети ВК. В съемке, помимо Филиппа Киркорова, участвовали Валерия, Регина Тодоренко, Александр Ревва и Тимур Родригес

По сюжету фильма, главный герой, чтобы понравиться родителям девушки, рассказывает, что он сын Филиппа Киркорова. Все бы ничего, но требуются доказательства,
и теперь парень отправляется на поиски звездного певца…

Заметим, что король российской эстрады часто снимается в кино. Вспоминаются фильмы “Елки”, “Салон красоты”, “Любовь в большом городе!”, мюзиклы “Вечера на хуторе близ Диканьки”, “Приключения Верки Сердючки”, “Безумный день”.


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