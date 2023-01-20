 

Мнение: Эталонный патриотизм?

20.01.2023, 12:07, Разное
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Внесенный в список «иноагентов» Юрий Дудь поговорил с актером Оскром Кучерой. За три дня разговор, выложенный в YouTube набрал более 14 млн. и более 300 тыскоментариев.

Почему этот разговор стал так популярен?

Мой коллега Ирина Петровская объяснила:

«Разговор с тем, кто поддерживает российскую армию» — так озаглавил свой последний выпуск Юрий Дудь. Имя и фамилию «того, кто» он в названии указывать не стал. Не случайно, конечно. У Дудя случайностей не бывает.  Просто, в сущности, не так уж важно, как его зовут. Это типичный представитель того большинства, которое поддерживает и одобряет все, что следует поддерживать и одобрять по указанию телевизора, который в свою очередь поддерживает и одобряет все, что исходит сверху.  Картина мира в голове такого типичного представителя складывается из пропагандистских клише, конспирологических теорий в духе «Бесогона» и классического, по Салтыкову-Щедрину, смешения понятий «Отечество» и «Ваше превосходительство».
Отсюда

А еще меня удивило, что сын Кучеры Марк Оскарович родился в Майами, и папа воспользовался возможностью выправить сыну паспорт гражданина США. Вроде бы не патриотично? Или как? Наоборот, это эталонный патриотизм? Типа можно быть патриотом Россию, но и паспорт гражданина США «жрать не просит»?

Источник: Ирек Муртазин


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