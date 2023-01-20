Мнение: Россия переориентируется на Китай

Объём торговли едой с Китаем вырос в 2022 на треть. И это только начало: в Китае в полтора раза меньше пахотных земель, чем в России, а желудков у китайцев в 10 раз больше (ссылка).

Сейчас люди с короткой памятью возмущены: как так, мы экспортируем в Китай пшеницу, мясо и шоколад, тогда как «нормальные страны» экспортируют только микропроцессоры и станки.

У меня хорошая память, так что я отлично помню тяжёлое унижение девяностых, когда Россия сделала явной советскую практику покупки еды на Западе, позволив журналистам публично позорить страну. Вот скриншот известной заметки от 1999 года, которую тогда никто не заметил, так как новость была совершенно обыденной, проходной (ссылка):

Полагаю, заметка из тёмных ельцинских времён достаточно убедительна сама по себе, без дополнительных комментариев. Как верно заметил по другому поводу Осип Мандельштам, если надо объяснять, то не надо объяснять. Экспортировать еду — однозначно хорошо, при условии, что мы и сами хорошо едим. А мы едим хорошо, значительно лучше даже, чем в советскую эпоху бумажного мяса (см. раздел «Среднедушевое потребление»). Кстати, сельхозтехника в России тоже своя, начиная от комбайнов и заканчивая системами искусственного интеллекта для них.

По мере развития торговли с Китаем, — которая, разумеется, не исчерпывается продажей в Китай еды, — мы создаём финансовые механизмы, чтобы нам с китайцами было удобно оплачивать товары и инвестировать в экономики друг друга. К примеру, Сбер сейчас открывает новый филиал в Китае, он уже направил местным бюрократам огромный пакет документов (ссылка). Есть хороший шанс, что к концу года филиал удастся открыть. Предвосхищая вопрос — да, в Крыму Сбер тоже начал работу, первые банкоматы уже стоят (ссылка).

Как верно указывает Кримсональтер в свежем деловом обзоре Китая (ссылка), власти Китая решили тихо снять коронавирусные ограничения, чтобы население дружно переболело надоевшей всем заразой и вышло, наконец, на работу. Уже весной-летом можно ожидать, что экономика Китая начнёт быстро восстанавливаться после ужасов карантина. Китай будет больше производить и потреблять, а так как США твёрдо заняли позицию непримиримых синофобов, Россия получит сразу два преимущества. Мы сможем нарастить в Китай экспорт наших товаров, которые отнюдь не ограничиваются пищёвкой, и мы сможем разместить в Китае заказы на продукцию, которую нам неохотно продаёт Запад, и которую мы пока что не производим на своей территории.

Очень многие и в России, и на Западе, по прежнему оценивают Китай по устаревшим зарисовкам из 1990-х, если не из 1890-х годов. Большая ошибка — после долгого периода упадка Китай снова возвращает себе положение экономического центра планеты. Китай уже обгоняет США не только по экономическим показателям, но и по количеству патентов, например (ссылка). Пожалуй, нагляднее всего прогресс Китая можно ощутить, просто посмотрев на современные китайские города (видео):

Спасибо санкциям, Россия вышла из зоны комфорта и начала разворачиваться в правильном направлении. Если наше сотрудничество с Западом по историческим причинам выстраивалось на принципах дедовщины, где роль старших жлобов играли США и Евросоюз, то с Китаем мы имеем возможность поддерживать равные отношения.

Во-первых, потому что мы нужны Китаю ничуть не меньше, чем Китай нам. Во-вторых, потому что мы строим новый миропорядок заново, вместе с Китаем, а не пытаемся присоединиться на правах просителей к чужому готовому. В-третьих, потому что у китайцев другой менталитет. Китайцы готовы соблюдать договорённости даже в ситуациях, когда типичный европеец не способен удержаться от искушения ограбить или украсть.