 

«Известия» – «Тойота Мотор» подтвердила возобновление поставок запчастей в Россию

20.01.2023, 11:56, Новости дня
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Российская «дочка» Toyota стала первой среди автокомпаний, которая в конце прошлого года возобновила прямые поставки запчастей в страну и разрешила своим дилерам параллельный импорт деталей, сообщили СМИ.

Как пишут «Известия», это выяснилось в ходе судебных разбирательств «Тойота Мотор» с «Общественной потребительской инициативой» (ОПИ) и Роспотребнадзором.

Общественники и чиновники Роспотребнадзора в начале июня потребовали соблюдать права потребителей и возобновить поставки запчастей в Россию. Как сказано в письме компании партнерам, которое она представила суду в середине декабря, «Тойота Мотор» принимает все возможные меры, чтобы поддержать работу дилерской сети и защитить интересы российский потребителей. В суде компания подтвердила, что начала самостоятельный импорт деталей и предоставила таможенные декларации в качестве доказательств

Как сообщил председатель ОПИ Олег Павлов, действия «Тойоты Мотор» подтверждают, что у дочерних компаний иностранных автоконцернов есть объективные возможности обеспечить права потребителей, а заявления других автопроизводителей, ссылающихся на санкции и изменение цепочек поставок, являются попыткой уйти от ответственности.

Напомним, в сентябре японский производитель автомобилей Toyota официально сообщил о прекращении производства в России, в том числе на заводе ООО «Тойота-Мотор» в Петербурге.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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