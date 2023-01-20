«Известия» – «Тойота Мотор» подтвердила возобновление поставок запчастей в Россию

Российская «дочка» Toyota стала первой среди автокомпаний, которая в конце прошлого года возобновила прямые поставки запчастей в страну и разрешила своим дилерам параллельный импорт деталей, сообщили СМИ.

Как пишут «Известия», это выяснилось в ходе судебных разбирательств «Тойота Мотор» с «Общественной потребительской инициативой» (ОПИ) и Роспотребнадзором.

Общественники и чиновники Роспотребнадзора в начале июня потребовали соблюдать права потребителей и возобновить поставки запчастей в Россию. Как сказано в письме компании партнерам, которое она представила суду в середине декабря, «Тойота Мотор» принимает все возможные меры, чтобы поддержать работу дилерской сети и защитить интересы российский потребителей. В суде компания подтвердила, что начала самостоятельный импорт деталей и предоставила таможенные декларации в качестве доказательств

Как сообщил председатель ОПИ Олег Павлов, действия «Тойоты Мотор» подтверждают, что у дочерних компаний иностранных автоконцернов есть объективные возможности обеспечить права потребителей, а заявления других автопроизводителей, ссылающихся на санкции и изменение цепочек поставок, являются попыткой уйти от ответственности.

Напомним, в сентябре японский производитель автомобилей Toyota официально сообщил о прекращении производства в России, в том числе на заводе ООО «Тойота-Мотор» в Петербурге.

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