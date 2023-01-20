 

Ежемесячная аудитория Mail.ru выросла до 51 млн человек

20.01.2023, 11:56, Новости дня
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Почта Mail.ru остается лидером в России, в течение последнего месяца число пользователей возросло до 51 млн человек, сообщают соцсети.

Уточняется, что ежемесячная аудитория облачного хранилища Облако Mail.ru в РФ по итогам 2022 года выросла до 23 млн человек, (прирост + 57% относительно 2021 года), а ежедневная достигла отметки в 2,5 млн, показав рост на 90%, что является самым большим показателем роста в категории, говорится в пресс-релизе соцсети «ВКонтакте».

По информации экспертов, росту аудитории способствовала серия больших обновлений продуктов Mail.ru. Так, почта и Облако теперь объединены единым виртуальным хранилищем, в которое автоматически попадают файлы и вложения из писем.

При этом все документы, фотографии и видео защищены, а доступ к ним всегда под рукой в любой точке мира с любого устройства. Благодаря алгоритмам машинного обучения нейросеть может отбирать лучшие кадры и формировать из них подборки любимых воспоминаний пользователя и легко делиться ими с близкими.

В релизе отмечается, что сервисы Mail.ru стали еще более удобными и функциональными. А технологии машинного обучения и нейросетей в Почте Mail.ru помогают быстро распределять входящие по папкам, чтобы не потерять важное, и автоматически удалять старые письма, а также создавать в Календаре события на основе содержимого писем.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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