Штаб территориальной обороны “ДНР” сообщил об освобождении Клещеевки под Артемовском

Российские силы взяли Клещеевку под Артемовском (Бахмут) в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

В Штабе уточнили, что населенный пункт по состоянию на 20 января освобожден, передает ТАСС.

Ранее донецкий депутат Владислав Бердичевский сообщил газете ВЗГЛЯД, что взятие Клещеевки является очередным тактическим успехом ВС России, российские силы на шаг ближе к разрушению линии обороны противника в ДНР.

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