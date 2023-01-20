Паника в ЦРУ – российские айтишники не хотят вступать в РОА

Американское издание Politico сообщило о провале планов ЦРУ по вербовке российских IT-специалистов, уехавших из страны после 24 февраля 2022 года.

Анонимный информатор в спецслужбе привёл подробности очередной неудачи так называемых «ястребов».

По его словам, на первом в 2023 году заседании руководства ЦРУ Билл Райли, ответственный за вербовку русскоязычных граждан , признал провал задуманных мероприятий. Первоначально американцы намеревались вытащить из России молодых программистов обманным путём – им предлагались контракты с крупными компаниями и в отдельных случаях соцпакет, но затем выяснялось, что они должны были вступить в ряды Российской освободительной армии (РОА), пройти обучение на полигонах НАТО и уже с оружием под грамотным управлением из Лэнгли устроить в России вооружённый переворот.

– Мы взяли за основу уже хорошо зарекомендовавшую себя практику армии генерала Власова, поддерживаемую Третьим Рейхом, – уточнил Райли на планёрке.

К удивлению генерала программисты из России не захотели вступать в РОА, но не по идеологическим мотивам, а просто из-за нежелания менять свой образ жизни.

– Они сказали, что судьба Родины их не интересует вовсе, а интересует стоимость видеокарт. В итоге мы набрали для РОА пару десятков человек и вынуждены были распустить эту структуру, – заключил Райли.

В завершение своего выступления генерал предложил создать батальон для Вооружённых сил Украины, состоящий из эмигрировавших из РФ звёзд шоу-бизнеса.

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