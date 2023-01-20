Алек Болдуин будет привлечен к наказанию по уголовной статье за убийство оператора Галины Хатчинс

Актеру Алеку Болдуину вряд ли удастся избежать наказания по уголовной статье за непредумышленное убийство. По информации Vanity Fair, с заявлением выступил окружной прокурор округа Санта-Фе Мэри Кармак-Олтвис. Такое же обвинение ждет и Ханну Гутьеррес Рид, которая отвечала на используемое на съемках фильма “Ржавчина” оружие. Именно на съемочной площадке и произошел несчастный случай.

Помощник режиссера картины Дейв Холлс смог избежать наказания и отделался условным сроком. Согласно отчетам полицейских, он предупредил съемочную группу, что это “холодное оружие”. Холлс подписал сделку о признании вины. В заявлении прокурора говорится:

Если бы хоть один из этих трех человек — Алек Болдуин, Ханна Гутьеррес Рид или Дэвид Холлс — выполнил свою работу, Галина Хатчинс была бы жива. Это так просто. В Нью-Мексико нет места для съемок, на которых несерьезно относятся к обязательствам нашего штата по безопасности в обращении с оружием.

Адвокат Болдуина Люк Никас заявил, что это решение искажает трагическую смерть Галины Хатчинс и “представляет собой ужасную судебную ошибку”. В штате Нью-Мексико непредумышленное убийство относится к уголовным преступлениям самой низкой степени тяжести. За него грозит тюремное заключение сроком до 18 месяцев или штраф до 5000 долларов.

Несчастный случай произошел 21 октября 2021 года. Алек Болдуин выстрелил из реквизитного пистолета во время съемок. Оружие должно было быть заряжено холостыми патронами, но в нем оказалась одна боевая пуля. В результате погибла оператор Галина Хатчинс и пострадал режиссер фильма. Несмотря на это в некоторых интервью Болдуин заявлял, что не нажимал на спусковой крючок револьвера. В октября 2022 года стало известно, что актеру удалось договориться с семьей пострадавшей. А в ноябре он сам подал в суд на съемочную группу “Ржавчины”.