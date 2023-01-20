Губернатор Флориды – Вашингтон игнорирует миграционный кризис и китайскую экспансию

Федеральное правительство США не спешит помогать регионам, которые сталкиваются с кризисом открытых границ и скупкой недвижимости враждебными иностранными государствами. Такое мнение в интервью Fox News высказал губернатор Флориды Рон Десантис. По его словам, на поддержку администрации Байдена в этих вопросах не приходится рассчитывать, поэтому штаты вынуждены решать их самостоятельно.

Кризис открытых границ затрагивает не только Техас, Аризону и Калифорнию. Две недели назад сотни мигрантов высадились во Флорида-Кис. Их прибыло так много, что властям пришлось закрыть национальный парк.

Нет никаких признаков того, что это вторжение прекратится. Поэтому губернатор Флориды Рон Десантис задействовал местную Национальную гвардию. Он также объявил, что рассматривает ещё один важный шаг для обеспечения безопасности границ нашей страны или, по крайней мере, границ своего штата. По его словам, он рассматривает запрет, который помешает Китаю покупать недвижимость во Флориде.

Губернатор Флориды Рон Десантис присоединяется к нашей программе, чтобы объяснить ситуацию. Губернатор, большое спасибо за участие. Итак, вы задействуете Национальную гвардию. Что они будут делать?

РОН ДЕСАНТИС, губернатор Флориды: Они активно занимаются этим вопросом с тех пор, как мы задействовали их порядка 10 дней назад, Такер. По сути, Байден бросает береговую охрану на произвол судьбы. Он больше не посылает ни кораблей, ни поддержки. Их недостаточно, чтобы перехватить все суда — в основном с Кубы, но также с Гаити, — которые пытаются к нам зайти.

Итак, что мы делаем с нашими ресурсами? Мы находимся во Флоридском проливе. Мы проводим разведку. Мы предупреждали береговую охрану, когда обнаруживали там лодки. Мы останавливаем лодки, после чего людей с них забирает береговая охрана.

И вот какая штука, Такер. Мы думаем, что отчасти это (отправка мигрантов во Флориду. — ИноТВ), несомненно, организовано кубинским правительством. На наш взгляд, идёт активная контрабанда людей. Так что ситуация вредит не только владельцам недвижимости на Флорида-Кис, куда сбрасывают мигрантов, но и самим мигрантам, с которыми плохо обращаются на этих лодках.

Я думаю, количество судов сейчас становится меньше. Высадок на берег стало не так много. В действительности, их стало очень мало в последнее время. То есть наши меры работают как средство сдерживания, но такое ощущение, что они (контрабандисты. — ИноТВ) попытаются изменить свою тактику, поэтому мы будем наблюдать и реагировать соответствующим образом.

Разумеется, тот факт, что вы готовы этим заниматься, сам по себе является сдерживающим фактором для контрабандистов.

Одна из проблем во Флориде: сюда переехало так много людей, что цены на недвижимость взлетели до небес. Ситуацию для американцев усугубляет то, что другие страны, особенно Китай, стремятся скупить как можно больше недвижимости. В других штатах также наблюдается подобная картина. Как вы планирует с этим бороться?

РОН ДЕСАНТИС, губернатор Флориды: Мы не хотим, чтобы Коммунистическая партия Китая скупала землю. И, очевидно, они собираются делать это не напрямую, а с помощью подставных компаний. Так что у нас будет система, которая всё будет тщательно проверять.

Но зачем нам вообще нужно, чтобы они покупали сельскохозяйственные угодья? Ещё 10 лет назад в их распоряжении находилось очень мало американских угодий. Теперь у них значительные земельные владения. Не столько во Флориде, сколько в других частях страны.

С чего бы нам хотеть, чтобы КПК владела землёй рядом с нашими военными базами, собственной жизненно важной инфраструктурой? Вот почему мы добиваемся строгого запрета и собираемся работать с законодательным собранием Флориды, чтобы его получить.

Такер, американские политики на протяжении целого поколения усиливали КПК. Они говорили, что в результате Китай станет демократией. На самом деле это очень серьёзная угроза для нашей страны. Почему мы хотим, чтобы они имели ещё большее влияние на американское общество, чем они уже имеют?

Очень короткий вопрос, губернатор. Использование Национальной гвардии для защиты границ и предотвращение скупки сельскохозяйственных угодий враждебным иностранным государством — это две вещи, которые многие другие штаты могут делать, но не делают. Тяжело ли вам было их выполнять? Неужели это такая уж сверхсложная задача?

РОН ДЕСАНТИС: Что ж, мы контролируем Национальную гвардию. Я имею в виду, что мы вкладываем ресурсы. У нас большой профицит бюджета, Такер, так что мы в состоянии себе это позволить, и люди очень довольны. Мы разбираемся с высаживающимися на берег судами, иначе домовладельцам приходилось бы платить по 2,5 тысячи долларов за каждый подобный случай.

Итак, мы вступаем в дело там, где федеральное правительство терпит неудачу. Я думаю, что больше штатов могут это сделать, Такер, но, честно говоря, мы не должны этого делать. Федеральное правительство должно заботиться о проблемах с иммиграцией и с КПК. Мы знаем, что действующая администрация не займётся ни тем, ни другим.

Мы признательны вам за это. Спасибо. Губернатор Флориды Десантис, благодарим за участие в нашей программе.

Дата выхода в эфир 18 января 2023 года.