 

KRKnews: Поляки потребовали остановить «оккупацию» главной площади в Кракове украинцами

20.01.2023, 11:05, Новости дня
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Националисты из движения «16 постулатов» призвали власти Кракова прекратить «оккупацию» площади перед памятником писателю Адаму Мицкевичу, которую, по их словам, проводят «неприятные иностранцы», сообщили местные СМИ.

Как сообщает городской портал KRKnews, группа украинцев два раза в день устраивает на площади шумные политические демонстрации, нарушая туристический характер места, передает Life.

Польские националисты отметили, пикетчики используют флаги Польши и выкрикивают бандеровские лозунги, что оскорбляет поляков. Также митингующие требуют от поляков «отдать все оружие украинцам, за которых они не отдают свои жизни».

Ранее семью украинских беженцев, включая несовершеннолетнего ребенка и беременную женщину, избили в польском Люблине. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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