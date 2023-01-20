Сенатор Ковитиди: Атака на Крым вынудит Россию пойти на самый жесткий военный ответ

Пентагон подстрекает Украину к активным военным действиям в Крыму. Мы не раз говорили о том, что полуостров – неотъемлемая часть России. В случае атаки Запад рискует развязать крупномасштабную войну. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщила сенатор Ольга Ковитиди. Ранее в Пентагоне заявили о праве Киева «провести операцию» в Крыму.

«Официальные лица Запада давно потеряли инстинкт самосохранения. Их цель – заработать на этой войне. Они не думают о простых жителях собственных государств. Именно поэтому мы должны пытаться выйти на контакт с населением этих стран, объяснить им, что столь дерзкая политика Вашингтона или Брюсселя может привести мир к катастрофе», – считает сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

«Позиция США по поводу того, что Украина может провести военную операцию в Крыму, дает Москве право на ответ чрезвычайной жесткости. Мы четко разъяснили нашу позицию: полуостров – часть Российской Федерации. Вопрос закрыт. Любые поползновения на территориальную и государственную принадлежность Крыма будут пресечены», – подчеркивает собеседник.

«Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх раскидывается очень громкими словами, не понимая, что за ними стоят жизни миллионов людей. Она, кажется, не осознает, к чему могут привести подобные призывы со стороны Вашингтона. Это печально и страшно, потому что глупость в очередной раз может создать историческую трагедию», – считает Ковитиди.

«Мы в РФ не хотим войны. Тем не менее, США упорно пытаются ее приблизить, используя Украину в качестве тарана. Жители Крыма демократическим путем определили свое будущее – решили, в какой стране они хотят жить. Мы не можем подвести население полуострова», – акцентирует политик.

«Атака на Севастополь и Крым станет поводом для начала крупномасштабной войны, в которой могут пострадать в том числе и граждане многих европейских держав. Западным лидерам необходимо забыть про риторику «камикадзе» и прекратить подвигать Украину на столь необдуманные шаги», – резюмирует Ковитиди.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Украина вправе провести операцию в Крыму с целью возвращения контроля над полуостровом. При этом она подчеркнула, что США поддержат Киев в деле воссоединения страны любыми средствами.

Отвечая на вопрос о том, консультируется ли Украина Соединенными Штатами, Сингх сказала, что США не диктуют стране, как именно следует проводить операции. По ее словам, Киев самостоятельно принимает решение о проведении военных действий.

Напомним, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее назвал одобрение США нанесение ударов Киевом по полуострову фактическим разрешением на проведение террористических актов на территории Российской Федерации.

Глава дипмиссии выразил уверенность, что, услышав подобные ремарки из Вашингтона, преступники в Киеве в очередной раз ощутят полную вседозволенность, а риски эскалации конфликта только усилятся.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что требование РФ к Украине признать новые территориальные реалии не может быть отправной точкой для переговоров.

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