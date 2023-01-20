Мнение Кремля: Ярмарка тщеславия в Давосе провалилась

Некогда Всемирный экономический форум в Давосе оказался не нужен сильным мира сего. Его проигнорировали лидеры России, США и Китая, и даже Джордж Сорос придумал «отписку». Из «Большой семерки» только канцлер Германии добрался до швейцарского горнолыжного курорта. Почему экономический форум умирает?

Всемирный экономический форум, который на этой неделе проходит в швейцарском горнолыжном Давосе, уже не тот. И от экономики там уже ничего не осталось. Об этом говорят не только российские, но и западные экономисты.

«Мы видим, как он умирает у нас на глазах. Многие понимают, что они несут пургу – вот и всё. И эта симптоматика лезет из всех щелей», – сообщил экономист Михаил Хазин. По его словам, уже очевидно: картина мира изменилась, а «эти ребята» пытаются изобразить, что всё продолжается. Проблема форума не в том, что там собралось мало народа, людей как раз было много, беда в том, что людей, которые рулят миром, там больше нет. Им оказалось нечего делать в Давосе.

Давос оставили без внимания не только глава РФ Владимир Путин, но также лидер США Джо Байден и глава Китая Си Цзиньпин. Более того, туда не поехал не только российский, но и китайский бизнес. Китайская делегация в целом оказалась крайне малочисленной. Из всей «Большой семерки» до Давоса добрался один немецкий канцлер Олаф Шольц. Ни президент Франции Эммануэль Макрон, ни премьер-министр Великобритании Риши Сунак до Давоса не доехали. Второй после Шольца значимой фигурой была всего лишь председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ударом стал отказ поехать на форум его основателя Клауса Шваба. Ударом под дых – отказ участвовать в Давосе миллиардера Джорджа Сороса, который сослался на несовпадение расписания (крайне странная отговорка, учитывая, что конференция была назначена за три месяца).

«Отсутствие большинства представителей «Большой семерки», Китая и РФ лишает форум характера коллективного глобального органа, который раньше формировал стратегические инициативы. Он проходит во время масштабных геополитических конфликтов, поэтому большинство глобальных лидеров заняты своими тактическими политическими и экономическими проблемами», – считает завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Плеханова Денис Перепелица.

По его мнению, статус форума упал во многом также благодаря кризисным явлениям в США и Европе и потере глобалистами инициативы в мировом масштабе.

«Давос постепенно превращается в региональную западную площадку, смещая акценты с решения глобальных вопросов на обслуживание интересов трансатлантического олигархата»,

– говорит Перепелица.

«Раньше на форуме собирались политические представители крупных экономических держав, главы крупнейших мировых транснациональных корпораций и самые богатые представители всего мира. Они обычно обсуждали процесс глобализации мировой экономики. В этом году оценивать на экономическом форуме в Давосе практически нечего. Идея глобализации становится все менее актуальной на фоне постепенной отмены однополярного мира, что лишний раз показало отсутствие президентов и премьеров ведущих мировых экономических держав. Транснациональные компании больше не смогут контролировать все мировые рынки в обновленных геополитических условиях. Наверное, именно поэтому состав участников форума подвергся таким изменениям. Основное внимание теперь уделяется новым ограничительным мерам в отношении РФ и военной помощи Украине. Поэтому с экономической точки зрения форум можно оценить как малоэффективный», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

«Первый раз на форуме в Давосе я был в 2001 году. И за эти годы он очень сильно изменился. То, что было тогда и сейчас, как небо и земля», – говорит первый проректор РГСУ Джомарт Алиев. «Здесь можно говорить о комплексе причин. Во-первых, форум потерял свою актуальность.

Это был формат бизнес-бала с элементами ярмарки тщеславия, где пытались отрегулировать конфликты и представить новые лица. Озвучиваемые на форуме новые концепции и пресловутые бизнес-договоренности – это всего лишь объявления. На самом деле, на самом форуме никто деловых сделок не заключает, они заключаются заранее. Однако в последние годы этот бал уже не актуален.

Серьезно выросла информационная компонента регулярного текущего общения бизнеса. И перед кем теперь тщеславиться? Сейчас уже другой уровень коммуникаций», – пояснил он.

Вторая причина потери интереса к Давосу в появлении большого количества более актуальных альтернатив как по формату, так и по содержанию, добавляет он. «Например, летний Давос в Китае с высокой долей вероятности будет еще долго актуален. Это сильная азиатская площадка, которая в какой-то момент перестанет называться летним Давосом. Можно рассчитывать на то, что и мы раскрутим Дальневосточный экономический форум», – заключает Алиев.

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